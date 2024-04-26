У входа в офис правозащитной организации "Мемориал" в Москве стоит табличка с надписью "иностранный агент. Граффити с надписью "Любовь США"
В Азербайджане нет раздела "иностранный агент", но...
Недавние события в соседней Грузии, связанные с повторным представлением законопроекта под названием "О прозрачности иностранного влияния", который ранее был отозван из-за протестов, вновь вызвали дискуссии вокруг регулирования деятельности неправительственных организаций (НПО) и иностранного финансирования в Азербайджане.
Предложенный грузинский закон вызвал массовые протесты в Тбилиси, критики которого утверждают, что он может ограничить свободу слова и печати, заклеймить сотрудников НПО как "иностранных агентов" и потенциально сорвать жизненно важные проекты, направленные на оказание помощи уязвимым группам населения. Однако сторонники законопроекта утверждают, что его основной целью является повышение прозрачности деятельности НПО.
Хотя в Азербайджане нет специального статуса "иностранного агента" для НПО, нормативно-правовая база, регулирующая иностранное финансирование и деятельность НПО, является предметом тщательного изучения. Хафиз Гасанов, председатель общественного объединения "Центр права и развития", в беседе с Радио Азадлыг признает наличие существенных ограничений для иностранных доноров, действующих в Азербайджане. НПО обязаны зарегистрироваться в правительстве Азербайджана для получения грантов, а Министерство финансов должно одобрить их деятельность. Эти нормативные акты, хотя и не квалифицируют НПО как "иностранных агентов", налагают существенные ограничения на их деятельность и источники финансирования.
Захид Орудж, председатель правления Центра социальных исследований и председатель Комитета Милли Меджлиса по правам человека, в комментарии для Turan предполагает, что принятие законодательства, аналогичного российскому, в бывших советских республиках могло быть продиктовано желанием защититься от внешних воздействий. Однако он предостерегает от того, чтобы приписывать такие меры исключительно влиянию Москвы, подчеркивая существование аналогичных законодательных актов в Европейском союзе, направленных на противодействие нежелательным внешним воздействиям.
Критики утверждают, что внимание, уделяемое финансированию НПО, упускает из виду значительные иностранные гранты, получаемые государственными учреждениями. Гасанов ставит под сомнение различия в контроле между НПО и государственными учреждениями, подчеркивая потенциальные последствия для международного авторитета Азербайджана.
Орудж признает, что ужесточение с 2010 года правил в отношении иностранных грантов в Азербайджане повлияло на развитие третьего сектора. Однако он опровергает утверждения о том, что НПО были объявлены предателями за получение иностранного финансирования, ссылаясь на случаи, когда неполитические структуры и связанные с правительством организации получали выгоду от таких грантов.
Соблюдая хрупкий баланс между прозрачностью и контролем, Азербайджан сталкивается с проблемой создания условий, благоприятствующих деятельности НПО, при одновременном обеспечении интересов национальной безопасности. По мере продолжения дебатов вокруг законодательства об НПО заинтересованные стороны выступают за меры, способствующие прозрачности и подотчетности без ущерба для основных свобод и суверенитета страны.
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