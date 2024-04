Azərbaycanda mətbuat nümayəndələrinin həbsləri qanun çərçivəsində həyata keçirilir - İ.Əliyev

İlham Əliyev və Olaf Şolts Azərbaycan və Ermənistan arasında sülh nizamlanmasını müzakirə ediblər. Bu barədə görüş başa çatdıqdan sonra Almaniya kansleri Olaf Şolts bildirib.

"Biz indicə bu mövzuya toxunduq və qeyd etdik ki, məsələ sülh yolu ilə və çox yaxşı həll olunmalıdır və sizinlə baş nazir Paşinyan arasında birbaşa əlaqə qurulub", deyə Şolts Əliyevə xitabən bildirib.

Şolts deyib ki, tərəflər istəsələr, Almaniya problemin həllinə kömək etməyə hazırdır. O, hər iki tərəfi güzəştlərə çağırıb. O, Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədin delimitasiyası məsələsi ilə bağlı əldə edilmiş razılaşmalardan məmnunluğunu ifadə edib.

Daha sonra Şolts "Rusiyanın Ukraynaya qarşı təcavüzünün və bu müharibənin Cənubi Qafqaz regionuna təsirinin" müzakirə edildiyini bildirib.

Rusiya müharibəyə son qoymalı, öz qoşunlarını çıxarmalı və Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanımalıdır, deyə o qeyd edib.

Ekologiya mövzusuna toxunan kansler Almaniya şirkətlərinin Azərbaycanda "zəruri şərtlərin yaradılması zamanı" yaşıl enerji layihələrində iştirak etməyə hazır olduğunu bildirib.

Kansler Azərbaycanda hüquq və azadlıqların təmin edilməsi məsələsini də qaldırıb. "Real demokratiyanın göstəricisi tənqidi mətbuatın, ifadə azadlığının və digər əsas azadlıqların mövcudluğudur. Sizə bu istiqamətdə uğurlar arzu edirəm", deyə Şolts qeyd edib.

Öz növbəsində, İlham Əliyev Avropaya yaşıl enerji tədarükü, habelə gələcəkdə Avropaya təbii qaz ixracı həcminin ildə 20 mlrd. kubmetrə çatdırılması planlarından danışıb.

Ermənistanla danışıqlara toxunan prezident Almaniyada iki ölkənin XİN başçılarının görüşünün təşkil edildiyini xatırladıb.

Azərbaycan məsələni dinc yollarla həll etmək niyyətindədir və artıq Ermənistan və Azərbaycan arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası prosesi başlayıb. "İndi 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistan tərəfindən işğal olunmuş 4 kənd bizə qaytarılır və proses yaxşı istiqamətdə gedir", deyə o bildirib.

Azərbaycanda insan hüquqları pozulur və jurnalistlər həbs olunur. Xüsusən, jurnalist İmran Əliyev həbs olunub, bu barədə nə deyə bilərsiniz?

Bu suala cavabda İlham Əliyev "xaricdən qanunsuz olaraq maliyyə yardımı alan KİV nümayəndələrinin həbsinin qanuni olduğunu" bildirib. Onun sözlərinə görə, bütün bunlar qanun çərçivəsində baş verir. Heç bir ölkə öz informasiya mühitinə müdaxiləyə imkan verməz, Azərbaycan da bunu edir. "Bizim azad mətbuatımız var. Ölkədə İnternet varsa, mətbuat azadlığının hansı pozuntusundan söhbət gedə bilər?", deyə Əliyev qeyd edib.

Azərbaycanın "Mikroskop" nəşrinin jurnalistinin Qarabağda çoxmilyardlıq iqtisadi layihələrin şəffaf olmamasının səbəbi haqqında sualına cavabda Əliyev deyib ki, bu, belə deyil. "Hər şey şəffafdır və bütün məlumatlar açıqdır, bilmirəm belə bir məlumatı haradan almısınız. Azərbaycanda KİV-lərin əksəriyyəti bu məsələ ilə bağlı mövcud məlumatdan razıdır", deyə Əliyev qeyd edib.

