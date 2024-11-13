Россия сократила выбросы парниковых газов более чем вдвое по сравнению с уровнем 1990 года, заявил премьер-министр Мишустин на COP29

Россия сократила выбросы парниковых газов более чем вдвое по сравнению с уровнем 1990 года, заявил премьер-министр Мишустин на COP29

Россия сократила выбросы парниковых газов более чем в два раза по сравнению с базовым уровнем 1990 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на климатическом саммите COP29.

«Мы стремимся достичь углеродной нейтральности к 2060 году, уделяя особое внимание повышению энергоэффективности, развитию электротранспорта и внедрению современных решений в сельском и лесном хозяйстве», — заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что 85% энергетического баланса России формируется за счет источников с низким уровнем выбросов, включая возобновляемые источники энергии, атомную энергетику и другие устойчивые технологии.

Мишустин подчеркнул важность глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата и обозначил четыре ключевых приоритета международного взаимодействия:

Установление новой коллективной цели климатического финансирования, которая отдает приоритет потребностям развивающихся стран,

Обеспечение того, чтобы ни одна технология не подвергалась дискриминации под предлогом решения проблемы глобального потепления,

Создание единой системы оценки качества климатических проектов,

Укрепление научного сотрудничества для содействия эффективным стратегиям декарбонизации и адаптации.

Замечания Мишустина прозвучали в то время, когда Россия стремится позиционировать себя как ключевого игрока в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, несмотря на ее постоянную зависимость от экспорта ископаемого топлива. Премьер-министр призвал к прагматичной политике и инклюзивным подходам, чтобы помочь как развитым, так и развивающимся странам перейти к более зеленой экономике.