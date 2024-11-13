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  • Россия сократила выбросы парниковых газов более чем вдвое по сравнению с уровнем 1990 года, заявил премьер-министр Мишустин на COP29
Россия сократила выбросы парниковых газов более чем вдвое по сравнению с уровнем 1990 года, заявил премьер-министр Мишустин на COP29

Россия сократила выбросы парниковых газов более чем вдвое по сравнению с уровнем 1990 года, заявил премьер-министр Мишустин на COP29

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Россия сократила выбросы парниковых газов более чем вдвое по сравнению с уровнем 1990 года, заявил премьер-министр Мишустин на COP29

Россия сократила выбросы парниковых газов более чем в два раза по сравнению с базовым уровнем 1990 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на климатическом саммите COP29.

«Мы стремимся достичь углеродной нейтральности к 2060 году, уделяя особое внимание повышению энергоэффективности, развитию электротранспорта и внедрению современных решений в сельском и лесном хозяйстве», — заявил Мишустин.

Премьер-министр подчеркнул, что 85% энергетического баланса России формируется за счет источников с низким уровнем выбросов, включая возобновляемые источники энергии, атомную энергетику и другие устойчивые технологии.

Мишустин подчеркнул важность глобального сотрудничества в борьбе с изменением климата и обозначил четыре ключевых приоритета международного взаимодействия:

  • Установление новой коллективной цели климатического финансирования, которая отдает приоритет потребностям развивающихся стран,
  • Обеспечение того, чтобы ни одна технология не подвергалась дискриминации под предлогом решения проблемы глобального потепления,
  • Создание единой системы оценки качества климатических проектов,
  • Укрепление научного сотрудничества для содействия эффективным стратегиям декарбонизации и адаптации.

Замечания Мишустина прозвучали в то время, когда Россия стремится позиционировать себя как ключевого игрока в глобальных усилиях по борьбе с изменением климата, несмотря на ее постоянную зависимость от экспорта ископаемого топлива. Премьер-министр призвал к прагматичной политике и инклюзивным подходам, чтобы помочь как развитым, так и развивающимся странам перейти к более зеленой экономике.

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