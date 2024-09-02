SOCAR начинает поставки газа в Хорватию, укрепляя европейскую энергетическую безопасность

1 сентября 2024 года Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR начала поставки газа в Хорватию, что стало важной вехой в энергетическом партнерстве двух стран.

В своем заявлении SOCAR подчеркнула важность этого события для укрепления энергетической безопасности на всем континенте. «Поставки азербайджанского газа в Хорватию, осуществляемые в рамках партнерства с PPD и MET Group, еще больше укрепляют позицию нашей страны как ключевого энергетического партнера Европы», — отметила SOCAR.

Этот шаг является частью более широкой стратегии диверсификации энергетических ресурсов и снижению зависимости Европы от традиционных поставщиков, в частности, России.

Хорватия теперь присоединяется к растущему списку стран, получающих выгоду от азербайджанского газа, включая Турцию, Грузию, Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию, Сербию и Словению. Для Хорватии внедрение азербайджанского газа — это не просто экономическая сделка, а стратегический маневр по укреплению энергетической безопасности в условиях продолжающейся геополитической неопределенности. Поскольку война в Украине и санкции Европейского союза на импорт российских энергоносителей продолжают менять энергетическую карту континента, поворот Хорватии в сторону азербайджанского газа отражает более широкую тенденцию поиска стабильных и разнообразных источников энергии.

В настоящее время природный газ составляет около 26% первичного потребления энергии в Хорватии. Ожидается, что приток азербайджанского газа поддержит переход страны к более чистой энергии, заменив более загрязняющие источники, такие как уголь. Это соответствует долгосрочным целям повышению энергоэффективности и экологической устойчивости Хорватии.

Более того, новые поставки газа, вероятно, приведут к дальнейшей либерализации энергетического рынка Хорватии и подстегнут развитие инфраструктуры. Хорватия уже работает над расширением своих газотранспортных сетей для размещения возросшего импорта и обеспечения надежности поставок. Доступность азербайджанского газа также может стимулировать текущие проекты, такие как Ионическо-Адриатический трубопровод (IAP), который призван соединить Хорватию с другими региональными рынками, тем самым увеличивая конкуренцию в газовом секторе.

С экономической точки зрения, конкурентоспособное ценообразование на азербайджанский газ может привести к снижению затрат на электроэнергию для хорватских потребителей и предприятий. Это, в свою очередь, может стимулировать экономическую активность, особенно в энергоемких отраслях, и способствовать общей экономической устойчивости за счет снижения расходов на электроэнергию.