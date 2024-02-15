SOCAR наметила амбициозный путь к переходу к энергетике и декарбонизации

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) обнародовала свое стратегическое видение по преобразованию в национальную энергетическую компанию, стремящуюся предоставлять доступные, безопасные и стабильные энергетические решения. Такое заявление сделал вице-президент SOCAR Афган Исаев в ходе форума "Налоговая система в новый период развития: стратегические цели для устойчивой экономики", проходившего в Баку.

Исаев обрисовал трансформационный путь SOCAR, позиционируя компанию как ключевого игрока в энергетическом переходе. На начальном этапе этого трансформационного процесса SOCAR работает как национальная нефтяная компания, стратегически ориентированная на создание надежной цепочки создания стоимости в нефтегазовом секторе.

Тем не менее, Исаев подчеркнул амбициозные цели SOCAR, прогнозируя превращение компании в ведущую национальную энергетическую компанию к 2035 году. Это видение включает диверсифицированный портфель, включающий предприятия по добыче углеводородов и низкоуглеродной деятельности, с профилем выбросов, сопоставимым с мировыми лидерами в области энергетики.

Более того, Исаев озвучил долгосрочное стремление SOCAR достичь статуса национальной энергетической компании к 2050 году, направленное на повышение глобальной энергетической безопасности и устойчивости перед лицом изменения климата. Центральное место в этом видении занимает программа SOCAR по декарбонизации, которая направлена на достижение нулевого уровня выбросов к 2050 году.

Исаев подробно остановился на комплексной программе декарбонизации, подкрепленной тщательным анализом выбросов, оценкой портфеля и определением целевых показателей по сокращению выбросов. Приступая к реализации этой программы в текущем году, SOCAR стремится внедрять меры во всех операционных сегментах и производственных активах, охватывая всю свою географию присутствия.

Стратегический императив, определяющий трансформацию SOCAR, отражает более широкую глобальную тенденцию, наблюдаемую в нефтегазовой отрасли. Переход к превращению в энергетические компании обусловлен необходимостью диверсификации деятельности и охвата сегментов возобновляемой энергетики. Примечательно, что сотрудничество SOCAR с Masdar (ОАЭ) по проектам ветровой и солнечной энергетики в Азербайджане совокупной мощностью 4 ГВт является примером этого стратегического поворота.

Кроме того, инициативы SOCAR распространяются на инновационные проекты, такие как прокладка электрических кабелей к морским платформам для сокращения потребления природного газа и изучение транспортировки водорода в партнерстве с Трансадриатическим трубопроводным консорциумом (TAP) для европейского рынка.

В соответствии с национальными энергетическими целями Азербайджана SOCAR стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии до 30% к 2030 году. Страна может похвастаться значительным потенциалом возобновляемой энергетики, включая 27 ГВт энергии ветра и солнца на суше, 10 ГВт в Карабахском и Восточном Зангезурском регионах и ошеломляющие 157 ГВт энергии ветра в секторе Каспийского моря.