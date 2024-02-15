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(25 минут назад)
Суд продлил срок ареста Губада Ибадоглу еще на три месяца

Суд продлил срок ареста Губада Ибадоглу еще на три месяца

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Суд продлил срок ареста Губада Ибадоглу еще на три месяца

Наримановский районный суд Баку 15 февраля продлил срока ареста председателя Азербайджанской  партии демократии и благоденствия (АПДБ), ученого-экономиста  Губада Ибадоглу еще на три месяца. Об этом сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

Защита считает необоснованным это решение и намерена его обжаловать.

*Напомним, что Ибадоглу был арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег – ст. 204.3.1  и  167-3.1  - распространение материалов религиозно- экстремистского характера. По этим обвинениям ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Правозащитники признали Ибадоглу политзаключенным. Истинная причина его ареста – разоблачение коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана, считают его соратники.

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