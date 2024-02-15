Суд продлил срок ареста Губада Ибадоглу еще на три месяца
Суд продлил срок ареста Губада Ибадоглу еще на три месяца
Наримановский районный суд Баку 15 февраля продлил срока ареста председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ), ученого-экономиста Губада Ибадоглу еще на три месяца. Об этом сообщила адвокат Зибейда Садыгова.
Защита считает необоснованным это решение и намерена его обжаловать.
*Напомним, что Ибадоглу был арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег – ст. 204.3.1 и 167-3.1 - распространение материалов религиозно- экстремистского характера. По этим обвинениям ему грозит до 17 лет лишения свободы.
Правозащитники признали Ибадоглу политзаключенным. Истинная причина его ареста – разоблачение коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана, считают его соратники.
-
- Экономика
- 15 февраль 2024 15:09
-
Политика
-
- 16 февраль 2024, 13:54
В Мюнхене 16 февраля, открывается 60-я международная конференция по безопасности - самый авторитетный в мире форум по вопросам безопасности. В ней принимают участие 180 высокопоставленных представителей, включая глав государств и правительств 50 стран.
-
- 16 февраль 2024, 12:10
Иран против присутствия иностранцев в регионе под предлогом решения проблем. Об этом в четверг заявил президент Ирана Ибрахим Раиси, принимая в Тегеране вице-премьера Армении Мгера Григоряна, сообщает агентство ИРНА.
-
- 16 февраль 2024, 10:57
Администрация Байдена подтвердила в четверг, что есть разведданные, что Россия разрабатывает системы наведения на цели из космоса, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
-
- 16 февраль 2024, 10:55
Милли Меджлис сегодня на внеочередном заседании рассмотрел представление президента Ильхама Алиева о назначении премьер-министра Азербайджана. Глава государства вновь представил на эту должность кандидатуру Али Асадова, который занимает пост премьер-министра с октября 2019 г. Депутаты поддержали кандидатуру Асадова и утвердили его на посту премьера.
Написать отзыв