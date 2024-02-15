Суд продлил срок ареста Губада Ибадоглу еще на три месяца

Суд продлил срок ареста Губада Ибадоглу еще на три месяца

Наримановский районный суд Баку 15 февраля продлил срока ареста председателя Азербайджанской партии демократии и благоденствия (АПДБ), ученого-экономиста Губада Ибадоглу еще на три месяца. Об этом сообщила адвокат Зибейда Садыгова.

Защита считает необоснованным это решение и намерена его обжаловать.

*Напомним, что Ибадоглу был арестован по обвинению в изготовлении фальшивых денег – ст. 204.3.1 и 167-3.1 - распространение материалов религиозно- экстремистского характера. По этим обвинениям ему грозит до 17 лет лишения свободы.

Правозащитники признали Ибадоглу политзаключенным. Истинная причина его ареста – разоблачение коррупции в высших эшелонах власти Азербайджана, считают его соратники.