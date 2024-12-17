«Состояние предпринимательства отражается в количестве бездействующих коммерческих субъектов... 65 000»

В Азербайджане статус более 65 000 коммерческих субъектов — недействующий. По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на 1 декабря было зарегистрировано 188 877 коммерческих субъектов. Из них 123 682 являются действующими, а 65 195 — недействующими.

Житель Баку Эльман Самедов (псевдоним) рассказал Радио Азадлыг, что в прошлом году открыл магазин игрушек: «У меня не было проблем с документацией, и я был рад, что мой бизнес пойдет гладко. Однако из-за высоких налогов, с одной стороны, и отсутствия клиентов, с другой, я был вынужден закрыть магазин. У меня был один сотрудник, и я платил упрощенный налог. Он был управляем по ставке 5%, но когда она выросла до 20% (в начале этого года), он стал убыточным. Вдобавок ко всему мне пришлось платить еще и налог на аренду».

По его словам, хотя он и подал заявку на льготный кредит, ему отказали: «Поэтому на данный момент я закрыл магазин».

В Государственной налоговой службе агентству Turan сообщили , что за 11 месяцев текущего года число действующих коммерческих субъектов увеличилось на 10,9% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года: «В настоящее время доля частного сектора в валовом внутреннем продукте (ВВП) выросла до 87%, а его доля в занятости населения составляет более 78%».

Подчеркнуто, что в целях предотвращения бюрократических препон проверки, за некоторыми исключениями, приостанавливаются с 2015 года до 1 января 2025 года: «Предприниматели, получившие документ о содействии инвестициям, освобождаются на 7 лет от уплаты 50% налога на прибыль или подоходного налога, налога на имущество и земли, а также НДС и таможенных пошлин на импортируемое оборудование...»

По данным службы, в период с 2004 по 2023 год льготные кредиты на общую сумму 3,01 млрд манатов были выданы 28 308 предпринимателям: «Количество проектов достигло 45 669, а количество созданных новых рабочих мест составило 176 213».

Экономист Зохраб Исмаил, комментируя этот вопрос Радио Азадлыг, сказал, что о состоянии предпринимательства в Азербайджане можно судить по количеству бездействующих коммерческих субъектов: «В стране с населением 10 миллионов человек насчитывается 188 000 предпринимателей, из которых около 65 000 бездействуют. Это показывает, что в Азербайджане нет надлежащей среды для предпринимательства, и люди не могут заниматься бизнесом».

По мнению эксперта, причин тому множество: «Во-первых, в стране существует государственная монополия, и основные отрасли экономики контролируются государственными компаниями. Будь то внешняя торговля или внутренний бизнес, здесь нет среды для свободного предпринимательства».

Он добавил, что государственные закупки не проводятся свободно и прозрачно: «Наконец, верховенство закона также очень слабое... Коммерческие структуры открываются, но из-за неблагоприятных условий они не могут поддерживать свою деятельность и в конечном итоге прекращают функционирование».