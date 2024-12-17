Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной
Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной
Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев во вторник провел встречу с помощником азербайджанского президента Хикметом Гаджиевым. Об этом посол написал на своем аккаунте на платформе X.
“Провели продуктивную встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым. Обсудили усиление связей, экономического сотрудничества и инвестиционные возможности.
Благодарны Азербайджану за поддержку, работаем над развитием стратегического партнерства», - написал посол.
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