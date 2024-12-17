Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 17 декабря началось подготовительное заседание по делу abzas Media. Однако на процесс не пропустили журналистов. На запрос Turan в суде заявили, что в зале нет мест, и журналисты могут пожаловаться в Судебно-правовой совет. Однако группу других лиц, включая некоторых родственников обвиняемых, в зал пустили.