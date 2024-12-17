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(6 часов назад)
Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной

Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Обсуждены вопросы стратегического партнерства между Азербайджаном и Украиной

Посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев во вторник провел встречу с помощником азербайджанского президента Хикметом Гаджиевым. Об этом посол написал на своем аккаунте на платформе X.

“Провели продуктивную встречу с помощником президента Азербайджана Хикметом Гаджиевым.  Обсудили усиление связей, экономического сотрудничества и инвестиционные возможности.

Благодарны Азербайджану за поддержку, работаем над развитием стратегического партнерства», - написал посол.

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