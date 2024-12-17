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(6 часов назад)
Командование сухопутных войск Турции в Баку

Командование сухопутных войск Турции в Баку

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Командование сухопутных войск Турции в Баку

17 декабря  начальник Генштаба ВС Азербайджана Керим Велиев принял делегацию Сухопутных войск л Турции во главе с командующим Тунджаем Алтугом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы военного сотрудничества между двумя странами,  региональной безопасности и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Также делегация провела отдельную встречу  с советником министра обороны Азербайджана Бахтияром Эрсаем. На встрече состоялся обмен мнениями по применению в Азербайджанской Армии модели ВС Турции.

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