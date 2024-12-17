Главе Татарстана вручен орден «Достлуг»

Во вторник в Баку прибыл глава Татарстана Рустам Минниханов. Он был принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На встрече Минниханову был вручен орденом «Достлуг» («Дружба») Азербайджана.

Согласно распоряжению Ильхама Алиева, глава Татарстана удостоен этой награды за особые заслуги в развитии дружбы и сотрудничества между Азербайджаном и Российской Федерацией.