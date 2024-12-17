Аресты, права человека, внутренняя и внешняя политика

Недавние аресты в Азербайджане, процессы, связанные с положением дел с правами человека в стране, а также реакция международных организаций и Запада обсудил в программе «Сложный вопрос» председатель Национального совета демократических сил Джамиль Гасанлы.

По его словам, никогда в истории Азербайджана не было заключено в тюрьму столько журналистов, как сейчас. С конца прошлого года мы стали свидетелями массовых арестов журналистов различных СМИ, включая Abzas Media , Toplum TV , Kanal 13 и Meydan TV . Подобные массовые аресты последний раз были в 1937 году. Тогда, как и сейчас, преследуемых обвиняли в совершении преступлений в составе организованных групп.

К сожалению, эта традиция возродилась в Азербайджане, и демократический сегмент общества, пресса и гражданское общество подвергаются незаконным, массовым арестам.

Гасанлы заявил, что с приходом к власти Ильхама Алиева Азербайджан превратился из страны с ограниченной свободой в несвободную страну. Он также отметил, что после президентских выборов 2013 года основными мишенями стали гражданское общество и правозащитные организации, хотя журналисты также подвергались преследованиям. Однако сегодня журналисты находятся на переднем крае давления со стороны правительства. В настоящее время под арестом находятся 26-27 журналистов.

По его мнению, 2024 год — это год узурпации власти, поскольку результаты президентских выборов, состоявшихся в феврале, и парламентских выборов, запланированных на сентябрь, не отражают волю народа.

«Неслучайно в заявлениях международных организаций и даже политических структур встречаются фразы вроде «В Азербайджане нет легитимной власти»», — сказал Гасанлы.

Эксперт считает, что последняя волна арестов связана со стремлением властей подавить протестные настроения в обществе. В то же время он утверждает, что это связано и с отношениями правительства с Западом.

«Режим преследует людей, имеющих хоть малейшую связь со страной, с которой у него натянутые отношения».

Он также указал, что в Азербайджане уже пятый год действуют ограничения, связанные с карантинным режимом.

«Закрыты сухопутные границы, ограничены политические свободы. Все это оправдывается несуществующей угрозой пандемии COVID-19. Премьер-министр Али Асадов утверждает, что это делается для защиты людей от COVID-19, президент Ильхам Алиев ссылается на внешние угрозы, а представитель правительства Захид Орудж ссылается на приток сотен тысяч беженцев из зон конфликта», — отметил лидер оппозиции, добавив, что приемлемого объяснения этому нет.

«Наши соседи также не застрахованы от внешних угроз и потоков беженцев, однако никто не закрывает свои сухопутные границы», — сказал Гасанлы.

Касаясь социального положения населения, лидер оппозиции выделил безудержный рост цен.

«2024 год ознаменовался обнищанием населения», — заключил он.