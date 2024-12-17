Суд отверг большинство ходатайств журналистов Abzas Media  (обновлено)

Во вторник на процессе по делу Abzas Media защита подала ряд ходатайств, из которых суд удовлетворил лишь одно – разрешить обвиняемым сидеть рядом с защитниками.

При этом, ходатайства о прекращении уголовного дела, возвращение дела на доследование и изменение меры пресечения на домашний арест были отклонены.

Суд также не удовлетворил ходатайство о допуске на процесс журналистов и ведении видеосъмки слушаний. Судебные слушания по существу были назначены на 28 декабря.

Как сообщили близкие журналистов, они отвергли все обвинении и сохраняют бодрость духа. Обвиняемый журналист Хафиз Бабалы призвал судью Расима Садыхова не исполнять политический заказ и объективно рассмотреть дело.

За процессом наблюдали представители ряда посольств Западных государств.

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Власти решили сделать процесс над журналистами Abzas Media закрытым?

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 17 декабря началось подготовительное заседание по делу abzas Media. Однако на процесс не пропустили журналистов.

На запрос Turan в суде заявили, что в зале нет мест, и журналисты могут жаловаться в Судебно-правовой совет. Однако группу других лиц, включая некоторых родственников обвиняемых, в зал пустили.

*В ноябре 2023 - январе 2024 г были арестованы руководители и сотрудники Abzas Media – Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова, а также журналист-расследователь, сотрудник агентства Turan Хафиз Бабалы. В мае по этому же делу арестовали экономиста и сотрудника «Радио Азадлыг» Фарида Мехралызаде.

Изначально их обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа обвинения ужесточили на: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); и 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения предусматривают лишение свободы до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.

Правозащитники признали их политзаключенными. Многие международные журналистские и правозащитные организации призвали эти обвинения надуманными и неоднократно призывали к освобождению журналистов.

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Международные организации призвали к освобождению журналистов Abzas Media

Ряд международных правозащитных организаций, включая Amnesty International и “Репортеры без границы” в канун суда по делу журналистов Abzas Media призвали освободить журналистов.

Amnesty İnternational призвала к участию в судебном процессе дипломатов и международной общественности.

В свою очередь, глава Радио «Свобода/Свободная Европа» Стив Капус призвал к освобождению сотрудника азербайджанской службы «Радио Свободы», экономиста Фарида Мехралызаде – фигуранта по делу Abzas Media.

“Фарида наказали за то, что он писал о негативных реалиях азербайджанской экономики. Азербайджан должен положить конец фиктивному суду, позволить Фариду воссоединиться с семьей», - говорится в заявлении главы Радио «Свобода».

*В ноябре 2023- январе 2024 г были арестованы руководители и сотрудники Abzas Media – Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова, а также журналист-расследователь, сотрудник агентства Turan Хафиз Бабалы. В мае по этому же делу был арестован экономист и сотрудник Радио «Азадлыг» Фарид Мехралызаде.

Изначально их обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа обвинения ужесточили на: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); и 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти. Правозащитники признали их политзаключенными. Многие международные журналистские и правозащитные организации неоднократно призывали к их освобождению.