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(6 часов назад)
Международные организации призвали к освобождению журналистов Abzas Media

Международные организации призвали к освобождению журналистов Abzas Media

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Суд отверг большинство ходатайств журналистов Abzas Media  (обновлено)

Во вторник на процессе по делу Abzas Media защита подала ряд ходатайств, из которых суд удовлетворил лишь одно  –  разрешить обвиняемым сидеть рядом с защитниками.

При этом, ходатайства о прекращении уголовного дела, возвращение дела на доследование и изменение меры пресечения на домашний арест были отклонены.

Суд также не удовлетворил ходатайство о допуске на процесс журналистов и ведении видеосъмки слушаний. Судебные слушания по существу были назначены на 28 декабря.

Как сообщили близкие журналистов, они отвергли все обвинении и сохраняют бодрость духа. Обвиняемый журналист Хафиз Бабалы призвал судью Расима Садыхова не исполнять политический заказ и объективно рассмотреть дело.

За процессом наблюдали представители ряда посольств Западных государств.

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Власти решили сделать процесс над журналистами Abzas Media закрытым?

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 17 декабря началось подготовительное заседание по делу abzas Media. Однако на процесс не пропустили журналистов.

На запрос Turan в суде заявили, что в зале нет мест, и журналисты могут жаловаться в Судебно-правовой совет. Однако группу других лиц, включая некоторых родственников обвиняемых, в зал пустили.

*В ноябре 2023 - январе 2024 г были арестованы руководители и сотрудники Abzas Media – Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова, а также журналист-расследователь, сотрудник агентства Turan  Хафиз Бабалы. В мае по этому же делу арестовали экономиста и сотрудника «Радио Азадлыг» Фарида Мехралызаде.

Изначально их обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа обвинения ужесточили на: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); и 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения предусматривают лишение свободы до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти.

Правозащитники признали их политзаключенными. Многие международные журналистские и правозащитные организации призвали эти обвинения надуманными и неоднократно призывали к освобождению журналистов.

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Международные организации призвали к освобождению журналистов Abzas Media

Ряд международных  правозащитных организаций, включая Amnesty International и “Репортеры без границы” в канун суда по делу журналистов Abzas Media призвали освободить журналистов.

Amnesty İnternational призвала к участию в судебном процессе дипломатов и международной общественности.

В свою очередь, глава Радио «Свобода/Свободная Европа» Стив Капус призвал к освобождению сотрудника азербайджанской службы «Радио Свободы», экономиста Фарида Мехралызаде – фигуранта по делу Abzas Media.

“Фарида наказали за то, что он писал о негативных реалиях азербайджанской экономики. Азербайджан должен положить конец фиктивному суду, позволить Фариду воссоединиться с семьей», - говорится в заявлении главы Радио «Свобода».

*В ноябре 2023- январе 2024 г были арестованы руководители и сотрудники Abzas Media – Ульви Гасанлы, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова и Эльнара Гасымова, а также журналист-расследователь, сотрудник агентства Turan  Хафиз Бабалы. В мае по этому же делу был арестован экономист и сотрудник Радио «Азадлыг» Фарид Мехралызаде.

Изначально их обвинили по статье 206.3.2 УК (контрабанда группой лиц по предварительному сговору). Однако 16-19 августа обвинения ужесточили на: ст. 192.3.2 (незаконное предпринимательство с получением крупного дохода); 193-1.3.1 и 193-1.3.2 (легализация преступных доходов организованной группой); 206.4 (контрабанда организованной группой); 320.1 и 320.2 (подделка документов и использование поддельных документов); и 213.2.1 (групповое уклонение от уплаты налогов) УК.

Эти обвинения караются лишением свободы на срок до 12 лет. Журналисты отвергают все обвинения, заявляя, что их преследуют за расследование фактов коррупции в высших эшелонах власти. Правозащитники признали их политзаключенными. Многие международные журналистские и правозащитные организации неоднократно призывали к их освобождению.

 

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