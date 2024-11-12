Турция стремится к достижению углеродной нейтральности к 2053 году, заявил Эрдоган на COP29
Турция стремится к достижению углеродной нейтральности к 2053 году, заявил Эрдоган на COP29
Турция намерена достичь углеродной нейтральности к 2053 году, преобразуя ключевые секторы своей экономики в соответствии с видением «нулевых выбросов и зеленого развития», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на конференции сторон COP29 в Баку в понедельник.
Эрдоган заявил, что страна уже реализует национальный проект «чистых нулевых выбросов», который на данный момент позволил сократить выбросы в атмосферу на 5,9 млн тонн в эквиваленте диоксида углерода (CO2).
«К 2030 году этот план позволит сократить выбросы CO2 на 100 миллионов тонн, а доля возобновляемой энергии в нашей экономике достигнет 59%», — заявил Эрдоган. Он также подчеркнул, что Турция планирует расширить свои мощности ветровой и солнечной энергетики с 31 ГВт до 120 ГВт к 2035 году. В ядерном секторе страна стремится достичь мощности в 20 ГВт к 2050 году.
Эрдоган отметил, что турецкое правительство вскоре представит парламенту новый законопроект о климате, который включает в себя систему торговли углеродными кредитами. Он подчеркнул, что Турция стремится стать региональным центром торговли углеродными кредитами, позиционируя себя как лидера в этой области.
-
-
- Экономика
- 12 ноябрь 2024 20:49
Экономика
-
Азербайджан подписал «Соглашение о реализации проекта» с китайской компанией BYD Company Limited (BYD) по созданию отечественной производственной линии по выпуску электробусов, сообщили официальные лица.
-
Россия сократила выбросы парниковых газов более чем в два раза по сравнению с базовым уровнем 1990 года, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на климатическом саммите COP29.
-
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия представит свой обновленный национально-определяемый вклад (NDC 3.0) к 2025 году, что стало сигналом о возобновлении амбиций страны в области климата в ходе его выступления на саммите COP29 в Баку в среду.
-
Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович в своем выступлении на саммите COP29 в Баку в среду объявил об активизации усилий Хорватии по защите Адриатического моря и продвижению проектов в области возобновляемых источников энергии.
Написать отзыв