Турция стремится к достижению углеродной нейтральности к 2053 году, заявил Эрдоган на COP29

Турция стремится к достижению углеродной нейтральности к 2053 году, заявил Эрдоган на COP29

Турция намерена достичь углеродной нейтральности к 2053 году, преобразуя ключевые секторы своей экономики в соответствии с видением «нулевых выбросов и зеленого развития», заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на конференции сторон COP29 в Баку в понедельник.

Эрдоган заявил, что страна уже реализует национальный проект «чистых нулевых выбросов», который на данный момент позволил сократить выбросы в атмосферу на 5,9 млн тонн в эквиваленте диоксида углерода (CO2).

«К 2030 году этот план позволит сократить выбросы CO2 на 100 миллионов тонн, а доля возобновляемой энергии в нашей экономике достигнет 59%», — заявил Эрдоган. Он также подчеркнул, что Турция планирует расширить свои мощности ветровой и солнечной энергетики с 31 ГВт до 120 ГВт к 2035 году. В ядерном секторе страна стремится достичь мощности в 20 ГВт к 2050 году.

Эрдоган отметил, что турецкое правительство вскоре представит парламенту новый законопроект о климате, который включает в себя систему торговли углеродными кредитами. Он подчеркнул, что Турция стремится стать региональным центром торговли углеродными кредитами, позиционируя себя как лидера в этой области.