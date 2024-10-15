У кого есть деньги, тот и возьмет в аренду землю на освобожденных территориях

Сельскохозяйственные земли на освобожденных территориях Азербайджана могут быть переданы в аренду субъектам предпринимательства посредством инвестиционных конкурсов. Это отражено в законопроекте о предлагаемых изменениях и дополнениях в «Закон об аренде земли». Документ обсуждался на заседании Комитета по аграрной политике Милли Меджлиса (парламента) 14 октября.

Кроме того, согласно проекту, сельскохозяйственные земли вблизи сел и поселков в Карабахском и Восточно-Зангезурском экономических районах, куда переселились люди, будут сдаваться в аренду жителям на льготных условиях.

В 1996 году в Азербайджане была проведена земельная реформа, и земли были распределены среди населения. Однако Карабахский регион и семь прилегающих к нему районов Азербайджана были исключены из этого процесса (так как Азербайджан утратил контроль над этими территориями из-за войны с Арменией. Контроль был восстановлен после 44-дневной войны в 2020 году и однодневной военной операции в прошлом году).

Еще в апреле 2021 года президент Ильхам Алиев подписал указ о некоторых вопросах, связанных с управлением сельскохозяйственными угодьями на освобожденных территориях Азербайджана. Указ предоставил Министерству сельского хозяйства полномочия по сдаче земель в аренду.

К концу 2023 года было объявлено, что на освобожденных территориях выявлено 128 тыс га сельскохозяйственных земель. По данным Государственной службы по вопросам имущества при Министерстве экономики, в 2023 году было одобрено шесть заявок на аренду 470,4 га земли в Карабахе и Восточном Зангезуре. В целом одобрено 19 заявок, охватывающих около 2 тыс. га. Однако земельная реформа на этих территориях до сих пор не проведена.

В прошлом году спецпредставитель президента Азербайджана на освобожденных территориях Карабахского экономического района (за исключением Шушинского района) Эмин Гусейнов сообщил СМИ, что создана специальная рабочая группа для решения вопросов земельной реформы: «Одной из основных задач «Первой государственной программы по великому возвращению на освобожденные территории Азербайджанской Республики» является подготовка и представление предложения по земельной реформе до конца 2026 года. Только после этого можно будет говорить о земельной реформе. В настоящее время одним из важнейших вопросов является очистка освобожденных земель от мин».

Председатель Аграрного комитета Милли Меджлиса Тахир Рзаев заявил агентству Turan, что до завершения переселения невозможно провести распределение земель: «Там должны быть расселены люди, определены категории земель. После этого земельные реформы должны проводиться с учетом численности населения и объема земель».

По словам Рзаева, хотя земельная реформа пока не проведена, фермеры в летние месяцы выпасают скот и занимаются другой сельскохозяйственной деятельностью: «За последние два года около 100 тыс га этих земель введены в эксплуатацию, выращиваются пшеница, ячмень, садовые культуры. Земельная реформа будет проводиться и в дальнейшем».

Председатель отметил, что предлагаемое изменение закона об аренде сельскохозяйственных земель на освобожденных территориях является весьма существенным: «Планируется использовать и распределять государственные земли, а также принять другие меры. Лица, имеющие возможность инвестировать, будут иметь право арендовать эти земли через конкурсы».

Он также подчеркнул, что земли в селах освобожденных территорий будут сдаваться в аренду жителям на льготных условиях: «Это крайне важно для создания нормальных условий проживания и обеспечения эффективного использования земли. Многие люди будут получать доход от продукции, которую они выращивают на арендованных землях».

Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов сообщил Радио "Азадлыг", что на самом деле земля в этих районах уже находится в руках чиновников: «Они уже взяли землю под свой контроль. Теперь менее продуктивные земли, которые все еще пригодны для сельского хозяйства, но не обрабатываются активно, будут сдаваться в аренду».

По словам Магеррамова, чиновники там получают средства из государственного бюджета: «Однако особого роста производства не наблюдается. Хотя на освобожденных территориях ведется некоторая обработка земли, в целом по стране никакого прогресса ни в одном секторе нет. Наоборот, мы видим спад».

Магеррамов отметил, что общая площадь сельскохозяйственных угодий в Карабахе и Восточном Зангезуре составляет около 600 тыс. га: «Израиль, имея 400 тыс га сельскохозяйственных угодий, обеспечивает 95% своих потребностей в продовольствии. Но мы не видим никакого прогресса».

По его мнению, эффективное использование этих земель станет возможным только после переселения туда жителей села.