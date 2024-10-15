Хакан Фидан.
В Стамбуле пройдет встреча глав МИД Турции, Ирана, России, Азербайджана и Армении
18 октября в Стамбуле пройдет третье заседание платформы «3+3», сообщил во вторник телеканала TRT со ссылкой на главу МИД Турции Хакана Фидана.
По его словам, во встрече, «направленной на мир, стабильность и сотрудничество на Южном Кавказе», примут участие министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Ирана и России.
Фидан не раскрыл повестку для встречи. Из его слов также стало ясно, что Грузия вновь отказалась от участия в формате «3+3» (три страны региона и три соседние державы).
Напомним, что данный формат был предложен в декабре 2020 года президентами Азербайджана и Турции с целью мирного разрешения существующих на Южном Кавказе конфликтов.
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