В Азербайджане наблюдается резкий рост цен на баранину на фоне сокращения поголовья скота

Цены на баранину в Азербайджане значительно выросли, и текущие цены колеблются в пределах 19-20 манатов за килограмм, сообщают торговцы мясом. Повышение, составляющее в среднем 20-25 манатов на одно животное, объясняется различными факторами, в том числе предстоящим 16 июня праздником Курбан-Байрам.

Несмотря на относительную стабильность цен на многие овощные продукты за последние пять-шесть лет, экономисты отмечают, что цены на мясо за тот же период выросли примерно на 60%. Эксперты подчеркивают, что недавнее повышение цен на баранину началось еще до праздников и, как ожидается, продолжится и после них.

Официальная статистика свидетельствует о сокращении поголовья скота, что усугубляет рост цен. По данным Госкомстата, на 1 апреля 2024 года поголовье овец и коз в Азербайджане составило 7,206 млн голов, что на 154 000 голов или 2,1% меньше меньше чем за аналогичный период прошлого года.

Более того, сократился импорт живых овец в Азербайджан. Госкомстат сообщил, что в I квартале 2024 года было импортировано 61,4 голов живых овец на 650 000 долларов, что меньше, чем за тот же период в 2023 году на 13 534 головы и в денежном выражении на 178.5 долларов . Средняя импортная цена на овцу выросла до 94 долларов (161 манат), что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торговец мясом из Баку рассказал Радио Азадлыг о росте цен: "Я привожу животных из Билясувара. Там цены на баранину мясо выросли в среднем на 20-30 манатов в зависимости от веса. В результате мы были вынуждены поднять цены на мясо до 19-20 манатов за килограмм". Он добавил, что к осени цены могут достичь 25 манатов за килограмм, если нынешние тенденции сохранятся.

Председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Тахир Рзаев прокомментировал для Turan высокий спрос на баранину и говядину в Азербайджане. Он отметил, что посредническая деятельность способствует росту цен, заявив: "В то время как в регионах мясо дешевле, цены в городах высокие из-за того, что посредники закупают мясо в районах и завышают цены. Кроме того, не каждый предприниматель может выйти на рынок из-за различных препятствий".

Рзаев также отметил, что рост цен на корма, сокращение пастбищных угодий и их перепрофилирование для других целей являются важными факторами, способствующими росту цен на мясо. Он подчеркнул влияние отходов в сфере общественного питания, предположив, что более эффективное управление может помочь стабилизировать цены.

Эксперт по сельскому хозяйству Вахид Магеррамов обратил внимание на сокращение поголовья мелких жвачных животных за последние четыре года, сославшись на сокращение на 1,18 миллиона голов. Он объяснил это проблемами с производством кормов и управлением пастбищами, отметив: "Мы производим значительно меньше сена и кормов для животных, чем необходимо. Более того, значительная часть пастбищных угодий контролируется олигархами и чиновниками".

Магеррамов также пояснил, что отсутствие импорта из Грузии из-за вспышек заболеваний среди домашнего скота привело к сокращению предложения, что совпало с повышением спроса во время праздника Курбан-Байрам и спровоцировало рост цен.