Байрамов пожаловался Бербок на конституцию Армении

11 июня в рамках визита в Германию, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов втретился с немецким коллегой Анналеной Бербок.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках климатической конференции COP29.

«Байрамов рассказал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также обратил внимание на существующие проблемы и возможности в рамках мирного процесса. В этом контексте было отмечено, что сохраняющиеся претензии на территориальную целостность Азербайджана в Конституции Армении являются препятствием для подписания мирного соглашения», - говорится в сообщении МИД.