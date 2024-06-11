  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy26.30 C
  • Среда, 12 июнь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Байрамов пожаловался Бербок на конституцию Армении

Байрамов пожаловался Бербок на конституцию Армении

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Байрамов пожаловался Бербок на конституцию Армении

11 июня в рамках визита в Германию, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов втретился с немецким коллегой Анналеной Бербок.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества  в рамках климатической конференции COP29.

«Байрамов рассказал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также обратил внимание на существующие проблемы и возможности в рамках мирного процесса. В этом контексте было отмечено, что сохраняющиеся претензии на территориальную целостность Азербайджана в Конституции Армении являются препятствием для подписания мирного соглашения», - говорится в сообщении МИД.

 

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей