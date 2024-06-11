Байрамов пожаловался Бербок на конституцию Армении
Байрамов пожаловался Бербок на конституцию Армении
11 июня в рамках визита в Германию, глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов втретился с немецким коллегой Анналеной Бербок.
Стороны обсудили вопросы сотрудничества в рамках климатической конференции COP29.
«Байрамов рассказал о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, а также обратил внимание на существующие проблемы и возможности в рамках мирного процесса. В этом контексте было отмечено, что сохраняющиеся претензии на территориальную целостность Азербайджана в Конституции Армении являются препятствием для подписания мирного соглашения», - говорится в сообщении МИД.
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