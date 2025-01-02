В Азербайджане установлены максимальные цены на зарегистрированные лекарства
В Азербайджане повышены цены на зарегистрированные лекарства
Тарифный совет Азербайджана утвердил решение о регулировании максимальных оптовых и розничных цен на зарегистрированные лекарственные средства. Новые предельные цены вступят в силу со 2 января 2025 года.
Целью этого шага является обеспечение доступности и прозрачности в фармацевтическом секторе с одновременным соблюдением правовых норм, установленных правительством Азербайджана.
Утверждены предельные оптовые и розничные цены на лекарственные средства, отпускаемые в аптеки и населению. Подробный перечень цен и даты их вступления в силу прилагаются к постановлению.
В то же время цена на 4 лекарственных средства была снижена, и с целью обеспечения надежных поставок были повышены цены на 46 лекарственных средств.
Ценовые ограничения вступают в силу немедленно, и совет подчеркивает их роль в содействии созданию более доступной и справедливой среды здравоохранения для населения.
Председатель Тарифного совета Микаил Джаббаров подписал решение 29 декабря 2024 года, подчеркнув его значимость для здоровья населения и экономической стабильности.
https://tariff.gov.az/ckfinder/userfiles/files/Q%C9%99rarlar%202025/043-N20-%C6%8F.pdf
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