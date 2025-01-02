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(11 часов назад)
В Азербайджане вводятся новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения

В Азербайджане вводятся новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

В Азербайджане вводятся новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения

Тарифный совет Азербайджана впервые утвердил тарифы на подключение строительных площадок к системам водоснабжения и водоотведения, что стало решением проблемы ранее нерегулируемого сектора с непоследовательными тарифами, сообщил совет 2 января.

Решение, принятое на основе предложения Государственного агентства водных ресурсов, устанавливает стандартизированные тарифы с дифференцированным подходом для бытовых абонентов и строительных проектов в городских и региональных районах.

Тарифы для бытовых абонентов:

  • Подключение к водоснабжению:
    • Баку, Сумгаит, Хырдалан и Апшерон: 200 AZN.
    • Другие административные районы: 170 манатов.
  • Подключение к сточным водам:
    • Баку, Сумгаит, Хырдалан и Апшерон: 345 AZN.
    • Другие административные районы: 290 манатов.

Тарифы на строительные проекты:

Для строительных площадок с суточной потребностью в сбросе до 100 куб. м:

  • Подключение к водоснабжению:
    • 995 манатов или 1015 манатов в зависимости от диаметра трубы.
  • Подключение к сточным водам:
    • 1635 манатов.

Подробности реализации:

Утвержденные тарифы охватывают работы по подключению до 30 метров, финансируемые за счет заявителя. Для расстояний, превышающих 30 метров, существующая сеть будет расширяться поставщиком без дополнительных сборов.

Преимущества Регламента:

Совет заявил, что данное постановление направлено на:

  • Сокращение расходов на подключение.
  • Обеспечить стабильные и качественные услуги.
  • Повысить финансовую прозрачность и усовершенствовать системы бухгалтерского учета.
  • Устраните несоответствия, что позволит предприятиям точно оценить инвестиционные затраты.

Новые тарифы вступают в силу немедленно и, как ожидается, обеспечат более структурированный подход к подключениям, способствуя созданию надежной и благоприятной для инвестиций среды.

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