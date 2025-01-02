В Азербайджане вводятся новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения
В Азербайджане вводятся новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения
Тарифный совет Азербайджана впервые утвердил тарифы на подключение строительных площадок к системам водоснабжения и водоотведения, что стало решением проблемы ранее нерегулируемого сектора с непоследовательными тарифами, сообщил совет 2 января.
Решение, принятое на основе предложения Государственного агентства водных ресурсов, устанавливает стандартизированные тарифы с дифференцированным подходом для бытовых абонентов и строительных проектов в городских и региональных районах.
Тарифы для бытовых абонентов:
- Подключение к водоснабжению:
- Баку, Сумгаит, Хырдалан и Апшерон: 200 AZN.
- Другие административные районы: 170 манатов.
- Подключение к сточным водам:
- Баку, Сумгаит, Хырдалан и Апшерон: 345 AZN.
- Другие административные районы: 290 манатов.
Тарифы на строительные проекты:
Для строительных площадок с суточной потребностью в сбросе до 100 куб. м:
- Подключение к водоснабжению:
- 995 манатов или 1015 манатов в зависимости от диаметра трубы.
- Подключение к сточным водам:
- 1635 манатов.
Подробности реализации:
Утвержденные тарифы охватывают работы по подключению до 30 метров, финансируемые за счет заявителя. Для расстояний, превышающих 30 метров, существующая сеть будет расширяться поставщиком без дополнительных сборов.
Преимущества Регламента:
Совет заявил, что данное постановление направлено на:
- Сокращение расходов на подключение.
- Обеспечить стабильные и качественные услуги.
- Повысить финансовую прозрачность и усовершенствовать системы бухгалтерского учета.
- Устраните несоответствия, что позволит предприятиям точно оценить инвестиционные затраты.
Новые тарифы вступают в силу немедленно и, как ожидается, обеспечат более структурированный подход к подключениям, способствуя созданию надежной и благоприятной для инвестиций среды.
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