Повышены тарифы на электричество
Повышены тарифы на электричество
Тарифный совет одобрил корректировку внутренних тарифов на электроэнергию, сославшись на рост производственных затрат, связанный с ростом цен на природный газ, и необходимостью повышения устойчивости электроснабжения, сообщил совет 2 января.
Новые тарифы направлены на обеспечение баланса между доступностью для домохозяйств и экономической устойчивостью электроэнергетического сектора.
Новая структура тарифов для домохозяйств:
- Потребление до 200 кВтч в месяц: тариф увеличен на 0,4 гяпика (5%) до 8,4 гяпика за кВтч.
- Потребление от 200 до 300 кВтч в месяц: тариф увеличивается на 1 гяпик (11,1%) до 10 гяпик за кВтч.
- Потребление свыше 300 кВтч в месяц: тариф увеличивается на 2 гяпика (15,4%) до 15 гяпиков за кВтч.
Средний тариф для домохозяйств вырос на 0,7 гяпика (7,8%), при этом ожидаемое влияние на ежемесячные расходы будет следующим:
- 65% домохозяйств: увеличение на 45 гяпиков.
- 20% домохозяйств: увеличение на 1,33 маната.
- 15% домохозяйств с высоким уровнем потребления: увеличение на 5,61 маната.
Совет подчеркнул, что для большинства домохозяйств (65%) повышение тарифа ограничено 0,4 гяпика (5%) за кВтч, что отражает обязательство сохранить доступность базового доступа к электроэнергии.
Новая структура тарифов вступает в силу сегодня и направлена на снижение финансового давления на электроэнергетический сектор при сохранении надежности услуг для потребителей.
Экономика
-
- 2 январь 2025, 15:01
Азербайджан встретил новый год масштабным повышением тарифов на газ, электроэнергию, воду и лекарства, что вызвало широко распространенную обеспокоенность среди граждан по поводу финансовой нагрузки на домохозяйства. В то время как чиновники защищают меры как необходимые для экономической устойчивости, критики предупреждают о проблемах, связанных с застоем заработной платы и пенсий.
-
- 2 январь 2025, 14:42
С 1 января Европа прекратила транзит российского газа через Украину на контрактной основе. Киев заявил, что не будет продлевать соглашения о транзите газа из «страны-агрессора» через свою территорию. Это решение знаменует собой поворотный момент в усилиях Европы по снижению зависимости от российских энергоносителей, зависимости, которая обеспечивала почти 50% импорта газа на континенте до войны в Украине.
-
- 2 январь 2025, 14:06
Тарифный совет Азербайджана утвердил решение о регулировании максимальных оптовых и розничных цен на зарегистрированные лекарственные средства. Новые предельные цены вступят в силу со 2 января 2025 года.
-
- 2 январь 2025, 13:47
Тарифный совет Азербайджана впервые утвердил тарифы на подключение строительных площадок к системам водоснабжения и водоотведения, что стало решением проблемы ранее нерегулируемого сектора с непоследовательными тарифами, сообщил совет 2 января.
Написать отзыв