Повышены тарифы на электричество

Тарифный совет одобрил корректировку внутренних тарифов на электроэнергию, сославшись на рост производственных затрат, связанный с ростом цен на природный газ, и необходимостью повышения устойчивости электроснабжения, сообщил совет 2 января.

Новые тарифы направлены на обеспечение баланса между доступностью для домохозяйств и экономической устойчивостью электроэнергетического сектора.

Новая структура тарифов для домохозяйств:

Потребление до 200 кВтч в месяц: тариф увеличен на 0,4 гяпика (5%) до 8,4 гяпика за кВтч. Потребление от 200 до 300 кВтч в месяц: тариф увеличивается на 1 гяпик (11,1%) до 10 гяпик за кВтч. Потребление свыше 300 кВтч в месяц: тариф увеличивается на 2 гяпика (15,4%) до 15 гяпиков за кВтч.

Средний тариф для домохозяйств вырос на 0,7 гяпика (7,8%), при этом ожидаемое влияние на ежемесячные расходы будет следующим:

65% домохозяйств: увеличение на 45 гяпиков.

20% домохозяйств: увеличение на 1,33 маната.

15% домохозяйств с высоким уровнем потребления: увеличение на 5,61 маната.

Совет подчеркнул, что для большинства домохозяйств (65%) повышение тарифа ограничено 0,4 гяпика (5%) за кВтч, что отражает обязательство сохранить доступность базового доступа к электроэнергии.

Новая структура тарифов вступает в силу сегодня и направлена ​​на снижение финансового давления на электроэнергетический сектор при сохранении надежности услуг для потребителей.