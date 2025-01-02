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(11 часов назад)
Тарифный совет корректирует тарифы на услуги отопления для снижения зависимости субсидий

Тарифный совет корректирует тарифы на услуги отопления для снижения зависимости субсидий

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Тарифный совет корректирует тарифы на услуги отопления для снижения зависимости субсидий

Тарифный совет Азербайджана утвердил новую структуру тарифов на услуги по отоплению жилых помещений, предоставляемые ОАО «Азеристиликтачизат», сообщил совет 2 января.

Решение направлено на то, чтобы сбалансировать расходы на услуги отопления с платежами пользователей, сократив зависимость от государственных субсидий и одновременно улучшив качество услуг и охват. Совет отметил, что себестоимость услуг отопления составляет 1,10 маната за квадратный метр, в то время как потребители платили всего 0,15 маната за квадратный метр с 2011 года, а разница покрывалась за счет субсидий из государственного бюджета.

Подробности нового тарифа:

  • Без счетчиков: плата за отопление будет составлять 0,30 маната за квадратный метр в месяц.
  • Со счетчиками: тариф установлен в размере 14,6 манатов за гигакалорию, что эквивалентно отоплению площади примерно 40-50 квадратных метров.

Совет подчеркнул, что новые тарифы представляют собой сбалансированный подход, позволяющий правительству постепенно снижать зависимость от субсидий, одновременно способствуя более широкому и качественному охвату населения услугами отопления.

«Эта корректировка обеспечивает более устойчивый и эффективный сектор услуг по отоплению», — заявил совет, отметив, что этот шаг поддерживает долгосрочные экономические цели.

1 отзыв

  • Ruslan

    2025-01-02

    В Азербайджане твориться беспредел сколько можно менять тарифы каждый год меняют каждый год своими пустыми мозгами не пора ли остановиться ??? ни одно изменения в пользу народа дело в том что из за падения нефтедобычи уже буржуям нечем пировать они же привыкли жить на широкую ногу на ворованные деньги машины виллы дома няньки шофера садовники все есть итд это все деньги вот и поэтому они от народа не отстанут будут душить народ своими повышениями цен на все...Чем меньше будет поступать нефтедоллары тем хуже будет для народа удар будет по народу у буржуев все будет в порядке на худой конец покинут страну припрятали они свои доллары на черный день....

    Cavab ver

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