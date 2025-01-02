Тарифный совет корректирует тарифы на услуги отопления для снижения зависимости субсидий

Тарифный совет Азербайджана утвердил новую структуру тарифов на услуги по отоплению жилых помещений, предоставляемые ОАО «Азеристиликтачизат», сообщил совет 2 января.

Решение направлено на то, чтобы сбалансировать расходы на услуги отопления с платежами пользователей, сократив зависимость от государственных субсидий и одновременно улучшив качество услуг и охват. Совет отметил, что себестоимость услуг отопления составляет 1,10 маната за квадратный метр, в то время как потребители платили всего 0,15 маната за квадратный метр с 2011 года, а разница покрывалась за счет субсидий из государственного бюджета.

Подробности нового тарифа:

Без счетчиков : плата за отопление будет составлять 0,30 маната за квадратный метр в месяц.

: плата за отопление будет составлять 0,30 маната за квадратный метр в месяц. Со счетчиками: тариф установлен в размере 14,6 манатов за гигакалорию, что эквивалентно отоплению площади примерно 40-50 квадратных метров.

Совет подчеркнул, что новые тарифы представляют собой сбалансированный подход, позволяющий правительству постепенно снижать зависимость от субсидий, одновременно способствуя более широкому и качественному охвату населения услугами отопления.

«Эта корректировка обеспечивает более устойчивый и эффективный сектор услуг по отоплению», — заявил совет, отметив, что этот шаг поддерживает долгосрочные экономические цели.