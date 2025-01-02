Тарифный совет корректирует тарифы на природный газ для обеспечения экономической жизнеспособности

Тарифный совет корректирует тарифы на природный газ для обеспечения экономической жизнеспособности

Тарифный совет Азербайджана утвердил новые внутренние тарифы на природный газ, направленные на устранение экономических потерь, повышение прибыльности сектора и привлечение инвестиций, сообщил совет 2 января.

Совет отметил, что предыдущий средний внутренний тариф был ниже себестоимости производства, что потребовало корректировки тарифов. Однако тарифы на централизованные системы отопления, снабжающие многоквартирные дома, остаются неизменными, чтобы поддержать социальную политику правительства и способствовать эффективному использованию энергии.

Новая структура тарифов для домохозяйств:

Потребление до 1200 кубометров в год : тариф увеличен на 0,5 гяпика (4,2%) до 12,5 гяпика за кубометр. Потребление от 1200 до 2500 кубометров в год : тариф увеличивается на 2 гяпика (10%) до 22 гяпиков за кубометр. Потребление свыше 2500 кубометров в год : тариф увеличивается на 5 гяпиков (20%) до 30 гяпиков за кубометр.

Средний тариф для домохозяйств увеличился на 1,3 гяпика (8,7%), при этом влияние на ежемесячные расходы было различным:

48% домохозяйств: увеличение на 32 гяпика.

39% домохозяйств: увеличение на 1,43 маната.

13% домохозяйств с высоким уровнем потребления: увеличение на 7,46 маната.

Корректировки для других секторов:

Производство электроэнергии : тариф увеличился на 2 гяпика (12,1%) до 18,5 гяпиков за кубический метр.

: тариф увеличился на 2 гяпика (12,1%) до 18,5 гяпиков за кубический метр. Промышленный и сельскохозяйственный секторы : тариф увеличен на 2 гяпика (9%) до 24 гяпиков за кубический метр.

Эти меры направлены на достижение баланса между экономическими целями и социальными приоритетами, обеспечивая доступ к доступной энергии для большинства домохозяйств, одновременно поощряя устойчивое использование энергии и инвестиции в сектор природного газа.

С полным текстом решения можно ознакомиться на официальном сайте Тарифного совета в разделе «Решения совета».