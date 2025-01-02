Азербайджан готов усилить свою роль после прекращения транзита российского газа через Украину

Азербайджан готов усилить свою роль после прекращения транзита российского газа через Украину

Азербайджан позиционирует себя как важнейшего энергетического партнера для Европы на фоне растущих проблем на рынке природного газа после остановки российского транзита газа через Украину. Ожидается, что этот сбой, завершающий десятилетний транзитный маршрут, усилит конкуренцию на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) и приведет к росту цен на альтернативные источники энергии.

Переход к прекращению транзита газа через Украину ожидался после месяцев геополитической напряженности, но оставляет Европу нуждающейся в замене около 5% своего газового снабжения. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина по-прежнему привержена поддержке альтернативных поставок энергии, в том числе из Соединенных Штатов, для стабилизации европейского рынка. «Это знаменует собой существенный удар по Москве, которая когда-то сильно зависела от экспорта энергии в Европу», — сказал Зеленский.

В ответ на ситуацию президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул потенциальную роль страны в преодолении разрыва. Выступая в Новый год, Алиев подчеркнул стратегическое партнерство Азербайджана с Европой, в частности, через Южный газовый коридор, который включает Трансадриатический трубопровод (TAP).

«Азербайджан готов обеспечить бесперебойные поставки энергии в Европу», — заявил Алиев, подчеркнув постоянную приверженность страны диверсификации и устойчивости энергетики. Экспорт газа из Азербайджана в Европу значительно увеличился в последние годы, и для удовлетворения растущего спроса планируется дальнейшее расширение мощностей.

Остановка российского газового транзита произошла на фоне того, что европейские цены на газ выросли более чем на 50% в ожидании сбоя. Аналитики предупреждают, что ограниченные поставки СПГ могут еще больше напрячь рынки, поскольку азиатский спрос, особенно из Японии и Южной Кореи, конкурирует с европейским.

Скотт Дарлинг, управляющий директор Haitong International Securities, отметил, что рынок остается напряженным, а риски роста спотовых цен на СПГ сохранятся до 2025 года.

«В этом контексте надежность Азербайджана как поставщика энергоносителей становится еще более важной», — добавил он.

Соседняя Молдова также ускорила свой энергетический переход в ответ на сокращение поставок российского газа. Теперь страна получает до 62% электроэнергии из Румынии, дополняемой внутренним производством и возобновляемой энергией. Молдавские чиновники призвали потребителей экономить электроэнергию на фоне опасений веерных отключений.

Переход подчеркивает более широкий региональный поворот в сторону отказа от российских энергоносителей, что соответствует усилиям Европы по диверсификации поставок.

Способность Азербайджана удовлетворить возросший спрос будет зависеть от инвестиций в инфраструктуру и партнерские отношения. Европейский союз выразил заинтересованность в дальнейшей интеграции Азербайджана в свою энергетическую стратегию, признав страну ключевым поставщиком для своей энергетической безопасности.

«Стратегическое расположение и ресурсы Азербайджана делают его уникальным для удовлетворения энергетических потребностей Европы, одновременно способствуя региональной стабильности», — сказал Алиев. Ожидается, что правительство объявит о новых мерах по повышению экспортного потенциала в конце этого месяца.

По мере того, как ситуация на энергетическом рынке продолжает меняться, роль Азербайджана как энергетического центра приобретает все большее значение, усиливая его влияние на европейском и мировом энергетических рынках.