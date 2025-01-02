Блогер Рашад Рамазанов
Блогер Рашад Рамазанов заявил о плохих условиях содержания в колонии N 15
Отбывающий тюремное наказание блогер Рашад Рамазанов заявил о тяжелых условиях содержания в исправительном учреждении N 15.
Об этом он сам сообщил агентству Turan, позвонив из колонии.
По его словам, в колонии вместо положенных 600 человек содержатся 1500 осужденных.
«Здесь царит антисанитария, туалетов не хватает, постоянно мы дышим воздухом, пропитанным запахом мочи и кала. Из-за нехватки мест заключенных спят по очереди. Некоторые спят на полу», - сказал Рамазанов.
Он утверждает, что на прием пищи выделяется всего 30 минут и большое количество людей не успевают покушать.
«Да и еда, подаваемая заключенным плохого качества», - отметил Рамазанов.
При этом, по его утверждению, вводятся ограничения на передачу пищи, приносимой заключенным из дома.
Рамазанов также пожаловался на высокие цены в тюремном кафе и магазине.
По его словам, в бараках холодно. «С нами обращаются как с пленными, грубо разговаривают, угрожают, в санчасти не дают лекарств», - отметил Рамазанов.
Он также указал на препятствия, создаваемые для верующих.
Как утверждает Рамазанов, когда верующие совершают намаз в тюремной мечети рядом в кафе учреждения громко включают музыку.
Рамазанов также указал на оказание давление на его близких, чтобы они не предавали огласке жалобы блогера.
Он сказал, что заключенные планируют начать голодовку и он будет в их числе.
* Рашад Рамазанов был задержан 20 мая 2022 года, а на следующий день арестован на 4 месяца по обвинению по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Он отверг обвинения, правозащитники признали его политзаключенным.
В феврале 2024 г. суд приговорил его к 5 годам 4 месяцам лишения свободы.
Рашад Рамазанов также был арестован в мае 2013 года и приговорен к 9 годам лишения свободы также по обвинению в незаконном обороте наркотиков в крупном размере. В 2019 году он был помилован.
Местные правозащитные организации заявили, что истинной причиной ареста является критика политики властей в области религии в социальных сетях, признав Рамазанова политзаключенным.
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