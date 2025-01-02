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(11 часов назад)
Джо Уилсон

Джо Уилсон

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Джо Уилсон осудил нападки в Иране на Азербайджан и Турцию

Сопредседатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Joe Wilson) осудил оскорбительные выпады представителей тегеранского режима против Азербайджана и Турции.

«Я осуждаю клеветнические заявления террористического режима в Иране против союзника НАТО Турции и Азербайджана. Как ясно из Сирии, союзник НАТО Турция является критически важным партнером в борьбе с террористическим режимом в Тегеране», - написал Уилсон в социальной сети X.

Представителя Верховного лидера Ирана по Ардебилю, аятоллы Амели 29 декабря позволил себя оскорбления в адрес руководителей Азербайджана и Турции, исказил  факты из истории двух стран.

В связи с этим 1 января Временного поверенному в делах Ирана в Азербайджане был выражен протест официального  Баку.

После этого представитель МИД Ирана заявил, что высказывания Амели были «непродуманными и не уместными» и не отражают официальную позицию Тегерана.

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