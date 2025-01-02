Джо Уилсон осудил нападки в Иране на Азербайджан и Турцию

Сопредседатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Joe Wilson) осудил оскорбительные выпады представителей тегеранского режима против Азербайджана и Турции.

«Я осуждаю клеветнические заявления террористического режима в Иране против союзника НАТО Турции и Азербайджана. Как ясно из Сирии, союзник НАТО Турция является критически важным партнером в борьбе с террористическим режимом в Тегеране», - написал Уилсон в социальной сети X.

Представителя Верховного лидера Ирана по Ардебилю, аятоллы Амели 29 декабря позволил себя оскорбления в адрес руководителей Азербайджана и Турции, исказил факты из истории двух стран.

В связи с этим 1 января Временного поверенному в делах Ирана в Азербайджане был выражен протест официального Баку.

После этого представитель МИД Ирана заявил, что высказывания Амели были «непродуманными и не уместными» и не отражают официальную позицию Тегерана.