Гонки Формула-1 в этом году в Баку пройдут 19-21 сентября
Гонки Формула-1 в этом году в Баку пройдут 19-21 сентября
«Гран-при – Азербайджана» - этап гонок Формулы-1 в этом году пройдет в Баку 19-21 сентября. Это будет 17-й «Гран-при» сезона, сообщает Международная автомобильная федерация (FIA)
В этом году Азербайджан в девятый раз примет гонки Формулы-1.
Сезон стартует в Австралии 14 марта, а завершится «Гран-при - Абу-Даби», который пройдет 5-7 декабря.
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