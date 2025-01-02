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(11 часов назад)
Гонки Формула-1 в этом году в Баку пройдут 19-21 сентября

Гонки Формула-1 в этом году в Баку пройдут 19-21 сентября

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Гонки Формула-1 в этом году в Баку пройдут 19-21 сентября

«Гран-при – Азербайджана»  - этап гонок Формулы-1 в этом году  пройдет в Баку 19-21 сентября. Это будет 17-й «Гран-при» сезона,  сообщает Международная автомобильная  федерация (FIA)

В этом году Азербайджан в девятый раз примет гонки Формулы-1.

Сезон стартует в Австралии 14 марта,  а завершится «Гран-при - Абу-Даби», который пройдет 5-7 декабря.

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