Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить Анара Мамедли

Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить, арестованного в Азербайджане главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.

В публикации на аккаунте международной правозащитной организации в социальной сети X, опубликованной в первый день 2025 года, напоминается, что Мамедли содержится в заключении с прошлого апреля.

«Его арест является частью новой волны репрессий против гражданского общества в стране», - далее сказано в сообщении.

Фон повторил свой призыв освободить Мамедли и всех других политзаключенных в Азербайджане.

*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Мамедли и других арестованных. 20 ноября суд продлил срок ареста Мамедли еще на 3 месяца.

Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.