Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить Анара Мамедли
Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить Анара Мамедли
Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить, арестованного в Азербайджане главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.
В публикации на аккаунте международной правозащитной организации в социальной сети X, опубликованной в первый день 2025 года, напоминается, что Мамедли содержится в заключении с прошлого апреля.
«Его арест является частью новой волны репрессий против гражданского общества в стране», - далее сказано в сообщении.
Фон повторил свой призыв освободить Мамедли и всех других политзаключенных в Азербайджане.
*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).
Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить Мамедли и других арестованных. 20 ноября суд продлил срок ареста Мамедли еще на 3 месяца.
Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.
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