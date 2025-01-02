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(11 часов назад)
Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить Анара Мамедли

Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить Анара Мамедли

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить Анара Мамедли

Норвежский Фонд домов прав человека призвал освободить, арестованного в Азербайджане главу Центра мониторинга выборов и обучения демократии Анара Мамедли.

В публикации на аккаунте международной правозащитной организации в социальной сети X, опубликованной в первый день 2025 года, напоминается, что Мамедли содержится в заключении с прошлого апреля.

«Его арест является частью новой волны репрессий против гражданского общества в стране», - далее сказано в сообщении.

Фон повторил свой призыв освободить  Мамедли и всех  других политзаключенных в Азербайджане.

*Анар Мамедли был задержан 29 апреля, а 30 апреля обвинен по статье 206.3.2 УК (контрабанда - совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Ряд международных организаций, а также Госдепартамент США призвали правительство Азербайджана немедленно освободить  Мамедли и других арестованных. 20 ноября суд продлил срок ареста Мамедли еще на 3 месяца.

Анар Мамедли является главой НПО в области избирательного права и автором критических отчетов о выборах.

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