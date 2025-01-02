Тегеран отмежевывается от наглой выходки аятоллы против Азербайджана
Тегеран отмежевывается от наглой выходки аятоллы против Азербайджана
Высказывания представителя Верховного лидера Ирана не отражают позицию правительства ИРИ.
Об этом заявил помощник министра иностранных дел и генеральный директор по Евразии МИД Ирана Муджтаба Дамирчили, комментируя вызов Временного поверенного в делах ИРИ в Азербайджане в МИД страны.
Иранский дипломат был вызван 1 января в МИД Азербайджан в связи с наглой выходкой представителя Верховного лидера Ирана по Ардебилю, аятоллы Амели, оскорбившего руководителей Азербайджана и Турции, исказившего факты из истории двух стран.
«Политика Ирана направлена на развитие дружественных отношений с соседями, и в особенности с Азербайджаном. Протест МИД Азербайджана был связан с непродуманными и неуместными высказываниями одного лица на церемонии в одном из северо-западных городов страны. Естественно, что подобные высказывания не имеют никакого отношения к официальной позиции правительства Ирана», - приводит слова Дамирчили агентства İRNA.
Отметим, что агрессивные по тону и оскорбительные по содержанию высказывания аятоллы транслировались по каналу, входящего в сеть государственного телевидения Ирана.
Политика
-
Азербайджан позиционирует себя как важнейшего энергетического партнера для Европы на фоне растущих проблем на рынке природного газа после остановки российского транзита газа через Украину. Ожидается, что этот сбой, завершающий десятилетний транзитный маршрут, усилит конкуренцию на мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) и приведет к росту цен на альтернативные источники энергии.
-
- 2 январь 2025, 12:36
Отбывающий тюремное наказание блогер Рашад Рамазанов заявил о тяжелых условиях содержания в исправительном учреждении N 15.
-
- 2 январь 2025, 12:06
Сопредседатель Хельсинкской комиссии США, конгрессмен Джо Уилсон (Joe Wilson) осудил оскорбительные выпады представителей тегеранского режима против Азербайджана и Турции.
-
- 2 январь 2025, 12:02
«Гран-при – Азербайджана» - этап гонок Формулы-1 в этом году пройдет в Баку 19-21 сентября. Это будет 17-й «Гран-при» сезона, сообщает Международная автомобильная федерация (FIA)
Написать отзыв