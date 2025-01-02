Тегеран отмежевывается от наглой выходки аятоллы против Азербайджана

Высказывания представителя Верховного лидера Ирана не отражают позицию правительства ИРИ.

Об этом заявил помощник министра иностранных дел и генеральный директор по Евразии МИД Ирана Муджтаба Дамирчили, комментируя вызов Временного поверенного в делах ИРИ в Азербайджане в МИД страны.

Иранский дипломат был вызван 1 января в МИД Азербайджан в связи с наглой выходкой представителя Верховного лидера Ирана по Ардебилю, аятоллы Амели, оскорбившего руководителей Азербайджана и Турции, исказившего факты из истории двух стран.

«Политика Ирана направлена на развитие дружественных отношений с соседями, и в особенности с Азербайджаном. Протест МИД Азербайджана был связан с непродуманными и неуместными высказываниями одного лица на церемонии в одном из северо-западных городов страны. Естественно, что подобные высказывания не имеют никакого отношения к официальной позиции правительства Ирана», - приводит слова Дамирчили агентства İRNA.

Отметим, что агрессивные по тону и оскорбительные по содержанию высказывания аятоллы транслировались по каналу, входящего в сеть государственного телевидения Ирана.