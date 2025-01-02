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(11 часов назад)
Тегеран отмежевывается от наглой выходки аятоллы против Азербайджана

Тегеран отмежевывается от наглой выходки аятоллы против Азербайджана

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Тегеран отмежевывается от наглой выходки аятоллы против Азербайджана

Высказывания представителя Верховного лидера Ирана не отражают позицию правительства ИРИ.

Об этом заявил помощник министра иностранных дел и генеральный директор  по Евразии МИД Ирана Муджтаба Дамирчили, комментируя вызов Временного поверенного в делах ИРИ в Азербайджане в МИД страны.

Иранский дипломат был вызван 1 января в МИД Азербайджан в связи с наглой выходкой представителя Верховного лидера Ирана по Ардебилю, аятоллы Амели, оскорбившего руководителей Азербайджана и Турции, исказившего факты из истории двух стран.

«Политика Ирана  направлена на развитие дружественных отношений с соседями, и в особенности с Азербайджаном. Протест МИД Азербайджана был связан с непродуманными и неуместными высказываниями одного лица на церемонии в одном из северо-западных городов страны. Естественно, что подобные высказывания не имеют никакого отношения к официальной позиции правительства Ирана», - приводит слова Дамирчили агентства İRNA.

Отметим, что агрессивные по тону и оскорбительные по содержанию высказывания аятоллы транслировались по каналу, входящего в сеть государственного телевидения Ирана.

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