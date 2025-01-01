Грузовик врезался в толпу в Новом Орлеане, убив, по меньшей мере, 10 человек во время празднования Нового года

Грузовик врезался в толпу, праздновавшую Новый год во Французском квартале Нового Орлеана, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и 30 получили ранения, говорится в заявлении на официальном сайте города.

Очевидцы рассказали CNN, что пикап врезался в толпу на Бурбон-стрит, оживленном районе, известном своими барами и ресторанами. Затем водитель, как сообщается, вышел из машины и начал стрелять. Инцидент произошел на фоне праздничных торжеств, в результате чего район погрузился в хаос.

Пострадавших доставили в близлежащие больницы, сообщили власти. Полиция Нового Орлеана расследует инцидент, сообщает NBC News.

Губернатор Луизианы Джефф Лэндри в посте в социальных сетях описал событие как «ужасный акт насилия». Мэр Нового Орлеана ЛаТойя Кантрелл назвала нападение актом терроризма.

Французский квартал, особенно Бурбон-стрит, является центром городских праздников и магнитом для туристов круглый год. Район был заполнен гуляками, когда случилась трагедия.

Власти подтвердили, что предполагаемый нападавший мертв, согласно федеральному сотруднику правоохранительных органов, которого цитирует CNN. Сотрудник указал, что нападение, по всей видимости, было преднамеренным. ФБР и местная полиция осматривают автомобиль в рамках продолжающегося расследования мотивов подозреваемого.

В заявлении Белого дома говорится, что президент Джо Байден был проинформирован об инциденте.

«Президент Байден был проинформирован о разрушительной новости о том, что водитель за ночь убил и ранил десятки людей в Новом Орлеане. Белый дом обратился к мэру Кантреллу с предложением поддержки», — говорится в заявлении. «ФБР уже на месте, помогая местным правоохранительным органам в расследовании, и президент будет продолжать получать обновления в течение дня».

Байден, который в настоящее время находится в Уилмингтоне, штат Делавэр, после семейной свадьбы во вторник вечером, выразил соболезнования жертвам и их семьям. Ожидаются дальнейшие обновления расследования и биографии подозреваемого, поскольку власти работают над установлением обстоятельств нападения.