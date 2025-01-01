Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне: последствия для европейского взаимодействия Азербайджана
Болгария и Румыния официально стали полноправными членами Шенгенской зоны, расширив зону безграничных поездок ЕС, включив в нее две балканские страны. Это событие должно вызвать волновой эффект по всему региону, с потенциальными последствиями для торговых и транспортных связей Азербайджана с Европой.
Решение Европейского совета, принятое 12 декабря 2024 года, отменяет проверки на сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского соглашения с сегодняшнего дня. Это следует за более ранним шагом от 31 марта 2024 года, который отменил проверки на воздушных и морских границах. Это решение знаменует собой кульминацию интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенскую структуру, которую они частично приняли после вступления в ЕС в 2007 году.
Будучи ключевым игроком в Среднем коридоре и важнейшим транзитным узлом для товаров, перемещаемых между Европой и Азией, Азербайджан внимательно следит за расширенной Шенгенской зоной. Поскольку Болгария служит воротами для азербайджанских товаров, направляющихся в Европу, оптимизированные пограничные процессы могут сократить время транзита и повысить эффективность торговых маршрутов.
«Включение Болгарии и Румынии в Шенген является позитивным событием для экспортеров Азербайджана, особенно тех, которые полагаются на черноморский коридор», — сказал азербайджанский эксперт по логистике. «Более быстрые и предсказуемые пограничные переходы в Европе могут значительно повысить конкурентоспособность азербайджанских товаров».
Средний коридор, пролегающий через Азербайджан, Грузию и Черное море в Европу, становится все более важным, поскольку глобальные цепочки поставок ищут альтернативы традиционным маршрутам.
Шенгенская зона, созданная в 1995 году, в настоящее время охватывает 29 стран и более 420 миллионов человек. Хотя она допускает безпаспортные поездки в пределах своих границ, Шенген также устанавливает единый набор правил для управления внешними границами. Эти положения особенно актуальны для Азербайджана, граждане которого часто ездят в Европу в деловых, туристических и образовательных целях.
Недавние обновления политики шенгенских границ, принятые в июне 2024 года, направлены на усиление внешнего контроля и улучшение трансграничного сотрудничества полиции. Для Азербайджана эти меры могут повлиять на визовую политику и управление границами для путешественников и товаров, въезжающих в Шенгенскую зону.
Несмотря на возможности, проблемы остаются. Шенгенские правила допускают временное восстановление внутреннего пограничного контроля в случае угроз безопасности, которые могут нарушить транзитные маршруты. Кроме того, Азербайджан должен направлять свои стратегические партнерства с Болгарией и Румынией, чтобы обеспечить взаимную выгоду в торговле и логистике.
В мире
-
Грузовик врезался в толпу, праздновавшую Новый год во Французском квартале Нового Орлеана, в результате чего погибли по меньшей мере 10 человек и 30 получили ранения, говорится в заявлении на официальном сайте города.
-
- 1 январь 2025, 15:10
Германия ввела запрет на въезд девяти гражданам Грузии, обвиняемым в организации насилия против мирных протестующих, что свидетельствует о твердой позиции Европы против репрессий. Министерство иностранных дел Германии подчеркнуло всеобщее право на мирный протест, заявив: «Наш долг — защищать это основополагающее право человека». Имена лиц, которым грозят санкции, не разглашаются.
-
- 1 январь 2025, 13:00
Недавние анализы показывают, что в 2025 году Россия и Украина могут достичь мирного соглашения, по которому Россия сохранит контроль над оккупированными территориями.
-
- 1 январь 2025, 11:37
Транзит российского природного газа через Украину в Европу и Молдову официально завершился 1 января, ознаменовав заключение пятилетнего контракта между украинским «Нафтогазом» и российским «Газпромом». Прекращение, подтвержденное оператором газотранспортной системы Украины, фактически останавливает поставки, как на въезде, так и на выезде с украинских границ.
Написать отзыв