Болгария и Румыния присоединяются к Шенгенской зоне: последствия для европейского взаимодействия Азербайджана

Болгария и Румыния официально стали полноправными членами Шенгенской зоны, расширив зону безграничных поездок ЕС, включив в нее две балканские страны. Это событие должно вызвать волновой эффект по всему региону, с потенциальными последствиями для торговых и транспортных связей Азербайджана с Европой.

Решение Европейского совета, принятое 12 декабря 2024 года, отменяет проверки на сухопутных границах между Болгарией, Румынией и другими странами Шенгенского соглашения с сегодняшнего дня. Это следует за более ранним шагом от 31 марта 2024 года, который отменил проверки на воздушных и морских границах. Это решение знаменует собой кульминацию интеграции Болгарии и Румынии в Шенгенскую структуру, которую они частично приняли после вступления в ЕС в 2007 году.

Будучи ключевым игроком в Среднем коридоре и важнейшим транзитным узлом для товаров, перемещаемых между Европой и Азией, Азербайджан внимательно следит за расширенной Шенгенской зоной. Поскольку Болгария служит воротами для азербайджанских товаров, направляющихся в Европу, оптимизированные пограничные процессы могут сократить время транзита и повысить эффективность торговых маршрутов.

«Включение Болгарии и Румынии в Шенген является позитивным событием для экспортеров Азербайджана, особенно тех, которые полагаются на черноморский коридор», — сказал азербайджанский эксперт по логистике. «Более быстрые и предсказуемые пограничные переходы в Европе могут значительно повысить конкурентоспособность азербайджанских товаров».

Средний коридор, пролегающий через Азербайджан, Грузию и Черное море в Европу, становится все более важным, поскольку глобальные цепочки поставок ищут альтернативы традиционным маршрутам.

Шенгенская зона, созданная в 1995 году, в настоящее время охватывает 29 стран и более 420 миллионов человек. Хотя она допускает безпаспортные поездки в пределах своих границ, Шенген также устанавливает единый набор правил для управления внешними границами. Эти положения особенно актуальны для Азербайджана, граждане которого часто ездят в Европу в деловых, туристических и образовательных целях.

Недавние обновления политики шенгенских границ, принятые в июне 2024 года, направлены на усиление внешнего контроля и улучшение трансграничного сотрудничества полиции. Для Азербайджана эти меры могут повлиять на визовую политику и управление границами для путешественников и товаров, въезжающих в Шенгенскую зону.

Несмотря на возможности, проблемы остаются. Шенгенские правила допускают временное восстановление внутреннего пограничного контроля в случае угроз безопасности, которые могут нарушить транзитные маршруты. Кроме того, Азербайджан должен направлять свои стратегические партнерства с Болгарией и Румынией, чтобы обеспечить взаимную выгоду в торговле и логистике.