В МИД Азербайджана выразили протест Ирану в связи с оскорбительными выпадами аятоллы (обновлено)
Временный поверенный в делах Исламской Республики Иран в Азербайджане Сейид Джафар Агайи Марьян 1 января был вызван в азербайджанский МИД. Ему был выражен протест в связи с прозвучавшими в адрес Азербайджана и президента Ильхама Алиева оскорблениями
Сейид Джафар Агайи Марьян 1 января был вызван в азербайджанский МИД в связи с оскорбительные высказывания в адрес Азербайджана и президента Ильхама Алиева, прозвучавшие 29 декабря 2024 года на мероприятии в Ардебиле с участием представителя Верховного лидера Ирана, имама джумы этого города, аятоллы Сейида Хасана Амели. Это выступление было показано в эфире канала «Новостная сеть» Организации радио и телевидения Ирана.
«Азербайджанская сторона выразила решительный протест Ирану в связи с этим инцидентом. Кроме того, было выражено недовольство явным разжиганием антиазербайджанских настроений среди населения Ирана в последнее время», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.
До сведения иранского дипломата было доведено, что антиазербайджанская пропаганда противоречит духу двусторонних отношений, целям и задачам, стоящим перед двумя странами. Подобные действия направлены на разжигание ненависти и вражды, а не на сохранение и углубление межгосударственных и межличностных отношений, подчеркнули в МИД.
Официальный Баку потребовал положить конец подобным провокациям против Азербайджана, подчеркнули в ведомстве.
Отметим, что иранский аятолла допустил оскорбительны выпалы против лидеров Азербайджана и Турции, высказал утверждения, искажающие историю двух стран.
По мнению азербайджанского эксперта Садраддина Солтана, после того, как в Сирии потерпел крах режим Башара Асада, Тегеранский режим еще более ожесточился против своих соседей.
Заявления Азербайджана и Турции о совместной деятельности в Сирии, восстановление Баку дипотношений с новым правительством в Дамаске и другие шаги в данном направлении вызывают раздражение в Тегеране и это выплескивается в анти азербайджанские выпады, сказал Солтан.
«Мероприятие в Ардебиле является логическом продолжением традиционного идеологического поведения Тегеранского режима в отношении Азербайджана и Турции», - сказал эксперт.
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Баку требует от Тегерена прекратить антиазербайджанские провокации
Временный поверенный в делах посольства Ирана в Азербайджане Сейид Джафар Агаи Мариан был вызван в МИД Азербайджана.
Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, в ходе встречи иранской стороне был выражен резкий протест в связи с оскорбительными высказываниями в адрес Азербайджана и главы государства, прозвучавшими 29 декабря в городе Ардебиль. Это мероприятие с участием представителя Верховного лидера Ирана Сейида Хасана Амели транслировалось в прямом эфире по государственным радио и телевизионным каналам Ирана.
До представителя иранской стороны было доведено недовольство в связи с разжиганием в Иране откровенно антиазербайджанских настроений.
Было также отмечено, что антиазербайджанская пропаганда в Иране не соответствует духу двусторонних отношений. Подобные действия разжигают ненависть и вражду, не способствуют сохранению и углублению двусторонних отношений.
МИД Азербайджана потребовал положить конец подобным провокациям.
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