Российские пограничники покинули ключевой пост на армяно-иранской границе
Российские пограничники освободили контрольно-пропускной пункт Агарак на границе Армении с Ираном, что ознаменовало собой существенный сдвиг в операциях по контролю границы в регионе. Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил в Facebook, что с 30 декабря армянские пограничники несут исключительную ответственность за контрольно-пропускной пункт.
Пашинян подчеркнул, что российские пограничники были размещены в Агараке с 1991 года, после обретения Арменией независимости от Советского Союза. По данным Службы национальной безопасности Армении, этот контрольно-пропускной пункт является единственным официальным пунктом пропуска на армяно-иранской границе.
Вывод российских войск происходит после соглашения между Ереваном и Москвой, раскрытого в октябре после встречи Пашиняна и президента России Владимира Путина в Кремле. Это следует за уходом российских пограничников из ереванского аэропорта Звартноц в июле, что положило конец их многолетнему присутствию там с 1992 года.
Этот шаг подчеркивает растущие усилия Армении по утверждению большего суверенитета над своими границами и критической инфраструктурой. Ранее в этом году Армения официально запросила прекращение операций российской пограничной охраны в аэропорту Звартноц, сославшись на свою готовность управлять объектом самостоятельно.
Азербайджан, разделяющий сложную геополитическую динамику с Арменией, внимательно следит за развитием событий на армяно-иранской границе. Новый оперативный контроль КПП Агарак соответствует более широкой стратегической перестройке Армении, потенциально влияя на региональные торговые пути и политику безопасности границ.
Учитывая, что Азербайджан в своих торговых и охранных структурах полагается на эффективное управление границами, это изменение поднимает вопросы о его потенциальном влиянии на региональное сотрудничество и стабильность.
Наблюдатели отмечают, что усиление контроля Армении над своей пограничной инфраструктурой может изменить ее взаимодействие, как с Азербайджаном, так и с Ираном. Для Азербайджана меняющаяся ситуация представляет как вызовы, так и возможности, особенно в свете его стратегических амбиций в регионе Южного Кавказа.
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