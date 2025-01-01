Германия запретила въезд девяти гражданам Грузии за насилие против протестующих

Германия ввела запрет на въезд девяти гражданам Грузии, обвиняемым в организации насилия против мирных протестующих, что свидетельствует о твердой позиции Европы против репрессий. Министерство иностранных дел Германии подчеркнуло всеобщее право на мирный протест, заявив: «Наш долг — защищать это основополагающее право человека». Имена лиц, которым грозят санкции, не разглашаются.

Этот шаг последовал за совместным заявлением Германии, Франции и Польши, осуждающим насилие против демонстрантов, журналистов и лидеров оппозиции в Грузии. Три страны также осудили угрозы, направленные на политических деятелей, пообещав изучить дополнительные меры, как на уровне Европейского союза, так и на национальном уровне.

Протесты в Грузии продолжаются ежедневно с 28 ноября. Их спровоцировало заявление премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о членстве в ЕС до 2028 года. Демонстранты обвиняют правительство в сдерживании европейских устремлений Грузии.

Страны Балтии и Украина также ввели санкции против Бидзины Иванишвили, бывшего премьер-министра Грузии и основателя правящей партии «Грузинская мечта», а также других высокопоставленных чиновников. Латвия, Литва и Эстония раскритиковали правительство Грузии за подавление инакомыслия, а Украина добавила в свой санкционный список 18 человек.

В связи с этим Соединенное Королевство объявило о санкциях против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, заместителя министра внутренних дел Александра Дарахвелидзе и других высокопоставленных должностных лиц, обвиняемых в поощрении насильственных ответов на протесты. Меры включают заморозку активов и ограничения на поездки.

Тем временем США запретили Иванишвили въезд в страну. Вашингтон сослался на его предполагаемую роль в подрыве демократических принципов и подавлении мирных протестов.

Санкции отражают растущее разочарование в западных столицах из-за колеблющейся приверженности Грузии демократическим нормам. «Мы внимательно следим за развитием событий в Тбилиси», — сказал высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться неназванным. «Интеграция Грузии в европейскую семью зависит от приверженности демократическим принципам и уважения прав человека».

Несмотря на растущее международное давление, грузинские власти остаются непокорными. Министр внутренних дел Гомелаури назвал санкции «политически мотивированными», добавив, что правительство «полностью привержено поддержанию закона и порядка».

Однако протестующие в Тбилиси рассматривают международные действия как знак солидарности. «Эти санкции — шаг к привлечению к ответственности виновных в насилии», — заявила организатор протеста Мака Суладзе. «Мы не откажемся от борьбы за европейское будущее».

Запреты на въезд в Германию подчеркивают скоординированные европейские усилия по борьбе с авторитарными тенденциями в своем регионе. Хотя страны-члены ЕС различаются по масштабу карательных мер, общее осуждение насилия в Грузии предполагает единую позицию относительно важности демократического управления.

Поскольку протесты не показывают никаких признаков спада, аналитики прогнозируют дальнейшее обострение напряженности между грузинским правительством и западными державами. «Это поворотный момент для Грузии», — сказал Давид Какабадзе, политический аналитик из Берлина. «Правительство должно решить, следует ли ему придерживаться демократических ценностей или оно рискует дальнейшей изоляцией».

Улицы Тбилиси по-прежнему заполнены скандированиями, требующими реформ и более тесных связей с Европой. Для многих грузин борьба представляет собой нечто большее, чем политическая борьба; это битва за идентичность и будущее страны.