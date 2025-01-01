Бардак в российских войсках — причина гибели самолета AZAL

Самолёт AZAL вблизи Грозного был поражён двумя ракетами системы "Панцирь". Это стало известно после допроса военных, сообщает телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».

Главная причина случившегося — полная неразбериха. Один расчёт «Панциря» видел, что это гражданское судно, и стрелять не стал, но из-за включённой системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не смог предупредить второй расчёт, который и выпустил две ракеты.

Кто включил такой РЭБ, что ослепли и оглохли не только гражданские самолёты, но и сами средства ПВО, установить до сих пор не могут.

Следователи Следственного комитета допросили диспетчера и руководителя полётов в качестве свидетелей. Всё больше свидетельств того, что стреляли именно в сам самолёт, а не в дрон. Однако военные пытаются «протолкнуть» более удобную для них версию, якобы ракеты из «Панциря» были выпущены по беспилотнику, но не попали в цель и взорвались рядом с самолётом AZAL.

Огонь по воздушной цели открыл «Панцирь», установленный рядом с базой спецподразделения «Ахмат».

По версии командира «Панциря», он выпустил две ракеты: в 08:13:30 и в 08:13:40. Взорвались ракеты в 08:13:50 и в 08:14:30. Последний взрыв и поразил самолёт.

По словам офицера, приказы выпустить ракеты отдавались из Ростова командиром по фамилии Борисов.

В этот момент работал такой мощный РЭБ, что «глушил» не только гражданскую, но и военную технику. Поэтому самолёт не отображался «зелёным» цветом на локаторе системы ПВО, и офицер не мог определить, что это за объект.

Понимал ли военнослужащий, что в зоне поражения был гражданский самолёт, а не дрон, так как он летел на большей высоте и его размеры отличались от дрона? На этот вопрос следователя командир «Панциря» ответил, что каждый раз стрелял, получив приказ, а самолёт не отображался на его локаторе как гражданский.

Следствие установило, что командирам систем ПВО вообще не предоставляли расписание полётов гражданских судов. Чтобы выпустить ракеты, командир дважды звонил в Ростов по стационарной связи. При этом визуально он якобы не мог наблюдать цель из-за тумана.

Однако командир второго «Панциря», который базируется в аэропорту, наблюдал гражданский самолёт и не стал стрелять по нему. Это стало известно после прослушивания записи из диспетчерской. Командир по радио сообщил диспетчеру, что наблюдает самолёт.

Следователи задали ему вопрос, почему он не связался с командиром другой боевой машины. Тот ответил, что стационарная связь у них не работает, а сотовая связь не функционировала из-за РЭБ.

Как стало известно «ВЧК-ОГПУ», командование ПВО выдвинуло удобную для них версию: «Панцирь» промахнулся по дрону, а ракеты улетели вверх и взорвались там, где находился самолёт.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин также считает эту версию приоритетной и поручил найти части дрона, по которому стрелял «Панцирь». Однако поиски обломков идут уже третьи сутки, но результата пока нет.

Следствие до сих пор не может установить, какая именно система РЭБ так сильно «глушила» и самолёт, и средства ПВО.