Азербайджан встретил 2025 год ярким сочетанием вековых традиций и современных праздников, отражающих богатое культурное наследие и устремленные в будущее устремления нации. От сложных семейных пиров до ослепительных общественных торжеств праздник продемонстрировал уникальное слияние прошлого и настоящего.

В домах по всей стране семьи готовили роскошные столы, уставленные традиционными блюдами, такими как долма (фаршированные виноградные листья), плов (рисовый пилав) и шакарбура, сладкая выпечка в форме полумесяца. Эти деликатесы сопровождались подносами с сухофруктами, орехами и вечной культовой ханчей, символизирующей изобилие и процветание.

«Это традиция, которую мы глубоко бережно храним», — сказала Лейла Асланова, учительница из Гянджи. «Неважно, сколько это стоит, новогодний стол — это способ объединить семью и поделиться надеждой на будущее».

Стоимость этих пиров варьировалась. Семьи обычно тратили от 150 до 300 азербайджанских манатов (от 90 до 180 долларов США), что было скромной инвестицией для многих, но существенной тратой для других.

«Каждый потраченный манат стоит того», — сказал Рагим Гулиев, отец троих детей из Сумгаита. «Это не просто еда; это празднование наших благословений и стремлений».

Для тех, кто ищет более динамичного празднования, рестораны и отели предлагают специально подобранные программы кануна Нового года. Популярные заведения в Баку, такие как Hayal Kahvesi, привлекали толпы живыми группами, диджеями, барабанщиками дарбука и замысловатыми танцевальными представлениями.

«Эти ночи незабываемы», — отметила Севда Каримова, посетившая новогодний гала-вечер в отеле в центре города. «Музыка, энергия — такое ощущение, что весь город оживает».

Стоимость участия в таких мероприятиях варьировалась от 100 до 200 манатов (от 60 до 120 долларов США) за общий вход, в то время как VIP-пакеты взлетели до небес, предлагая элитный опыт с персонализированным меню и роскошными креслами.

Для многих оставаться дома было таким же праздничным, поскольку национальные телеканалы транслировали смесь классических азербайджанских фильмов, комедийных скетчей и концертов любимых артистов. Между тем, кинотеатры в крупных городах показывали подборку праздничных хитов, предлагая смесь местных и международных постановок.

В самом сердце Баку, Площадь Фонтанов и Бакинский бульвар стали центрами празднования. Ослепительные огни и праздничные рынки преобразили городской пейзаж, а фейерверк над Каспийским морем заставил толпу благоговейно замолчать в полночь.

«Фейерверк был захватывающим», — сказал Рамин Гусейнов, студент из Мингячевира. «Стоя там с тысячами людей, поющих гимн, нельзя не чувствовать гордости и надежды».

В своем новогоднем обращении президент Ильхам Алиев задал тон на предстоящий год, объявив 2025 год «Годом Конституции и суверенитета» в ознаменование 30-летия Конституции Азербайджана и пятой годовщины Победы в Отечественной войне.

«Мы вступаем в 2025 год с большой гордостью за наши достижения и твердой приверженностью нашему будущему», — сказал президент Алиев в телевизионном выступлении. «Сохранение нашего суверенитета и принципов, закрепленных в нашей Конституции, остается нашей коллективной ответственностью».

Он призвал граждан развивать успехи последних лет, укрепляя чувство национального единства и целеустремленности.

«Сегодня вечером, когда мы празднуем, давайте вспомним, что наши величайшие победы достигаются благодаря сплочению коллектива», — добавил он.

Празднования отразили не только глубокое уважение к традициям, но и общий оптимизм в отношении будущего. Поскольку страна вступает в год, отмеченный значимыми годовщинами, азербайджанцы по всей стране едины в своих надеждах на дальнейший рост, процветание и мир.

«Новый год — это не только фейерверки и пиры, — сказала Асланова. — Это надежда — надежда для наших детей, для нашей нации и для того, что еще впереди».