Россия может использовать Турцию и Болгарию для транзита газа в Европу в обход Украины: аналитик

Россия могла бы частично перенаправить свои поставки природного газа в страны Европы через Турцию и Болгарию в обход Украины, используя «Балканский поток» и Трансбалканский трубопровод, считает директор по научной работе Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.

«Украинский транзит в страны Евросоюза (ЕС) и Молдавию может быть частично замещен увеличением поставок российского газа через Турцию и Болгарию по двум маршрутам: «Балканский поток» в Венгрию (обслуживает Венгрию, Словакию и Австрию) и Трансбалканский газопровод в реверсном режиме (поставки в Молдавию и Румынию)», — сказал Белогорьев РИА Новости.

Он добавил, что Венгрия могла бы получать дополнительно один миллиард кубометров (млрд м3) газа в год без расширения существующей инфраструктуры. Общий объем газа, перенаправляемого через Турцию, оценивается в 4–5 млрд м3 в год, что составляет примерно треть текущего транзита через Украину.

Это произошло после истечения срока действия соглашения о транзите газа между Киевом и Москвой 31 декабря. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что соглашение не будет продлено, а «Газпром» официально прекратил поставки газа через Украину 1 января. В прошлом году через Украину в Европу было транспортировано около 15 млрд куб. м российского газа.

Изменение транзитных маршрутов имеет последствия для Азербайджана, ключевого энергетического узла в регионе. Стратегическое расположение Азербайджана и его роль как транзитной страны для газа из Каспийского региона в Европу, особенно через Южный газовый коридор (ЮГК), могут приобрести большее значение, поскольку Европа стремится диверсифицировать свои маршруты поставок энергии.

Эксперты в области энергетики предполагают, что Азербайджан может выиграть от этих изменений, поскольку европейская зависимость от нероссийских источников энергии растет. ЮГК, включая Трансадриатический трубопровод (TAP), позиционирует Азербайджан как важнейшего партнера в обеспечении энергетической безопасности ЕС. Аналитики также отмечают, что растущая роль Турции как транзитного узла газа дополняет усилия Азербайджана по улучшению региональной связанности в экспорте энергии.

По мере развития геополитического ландшафта, окружающего транзит энергоносителей, способность Азербайджана использовать существующую инфраструктуру и партнерские отношения с Турцией и Европой может еще больше укрепить его позиции на мировом энергетическом рынке.