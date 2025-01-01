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(20 минут назад)
Дочь Джалала Алиева задержана в Греции за наркотики
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Дочь Джалала Алиева задержана в Греции за наркотики

Mikaela Jav, она же Иззат ханым Джавадова задержана в Греции вместе с 12 другими лицами,  сообщило 30 декабря греческое издание Newsit.

Она дочь Джалала Алиева давно живет в Лондоне с мужем, владея там солидной недвижимостью.

Как сообщил тот же источник, накануне греческие СМИ, Микаела — диджей из Лондона, арендовала виллу близ Афин для вечеринки.

В ходе рейда полиции было изъято большое количество наркотиков и 43 тысячи евро.

По данным  издания Newsit, за два дня полиция получила сигнал о готовящейся вечеринке.  Чтобы сохранить конфиденциальный характер собрания Микаела разослала онлайн-приглашения своим друзьям.

Рано утром в понедельник полиция провела рейд, задержав 13 человек, включая  Микаелу.

На месте были обнаружены кокаин, таблетки экстази, ксанакс,каннабис, ЛСД, кетамин, метамфетамин и другие наркотики.

По утверждению полиции, в момент задержания участники мероприятия принимали наркотики. Часть из них была обнаружена на пульте диджея.

По сообщению мировых СМИ, 2 января суд Афин примет решение относительно дальнейшей судьбе задержанных.

 

5 отзыв

  • Gence

    2025-01-01

    Atasinin milli mecliste dediyi basina geldi)) karma)))

    Cavab ver

  • Ч

    2025-01-01

    Эта,которая юрфак окончила за счет фамилии?

    Cavab ver

  • Elvis

    2025-01-01

    Совсем как у Райкина - В Греческом зале, в Греческом зале, как им не стыдно

    Cavab ver

  • Ruslan

    2025-01-01

    Ничего странного я давно слыхал что власть имущих используют разную дрянь...Большая часть народа просто об этом не знает...

    Cavab ver

  • Ну и чё?

    2025-01-02

    Если вот эти 2 таланта на фото её....то её надо атпустить!09

    Cavab ver

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