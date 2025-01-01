Дочь Джалала Алиева задержана в Греции за наркотики
Mikaela Jav, она же Иззат ханым Джавадова задержана в Греции вместе с 12 другими лицами, сообщило 30 декабря греческое издание Newsit.
Она дочь Джалала Алиева давно живет в Лондоне с мужем, владея там солидной недвижимостью.
Как сообщил тот же источник, накануне греческие СМИ, Микаела — диджей из Лондона, арендовала виллу близ Афин для вечеринки.
В ходе рейда полиции было изъято большое количество наркотиков и 43 тысячи евро.
По данным издания Newsit, за два дня полиция получила сигнал о готовящейся вечеринке. Чтобы сохранить конфиденциальный характер собрания Микаела разослала онлайн-приглашения своим друзьям.
Рано утром в понедельник полиция провела рейд, задержав 13 человек, включая Микаелу.
На месте были обнаружены кокаин, таблетки экстази, ксанакс,каннабис, ЛСД, кетамин, метамфетамин и другие наркотики.
По утверждению полиции, в момент задержания участники мероприятия принимали наркотики. Часть из них была обнаружена на пульте диджея.
По сообщению мировых СМИ, 2 января суд Афин примет решение относительно дальнейшей судьбе задержанных.
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5 отзыв
Gence
2025-01-01
Atasinin milli mecliste dediyi basina geldi)) karma)))
Ч
2025-01-01
Эта,которая юрфак окончила за счет фамилии?
Elvis
2025-01-01
Совсем как у Райкина - В Греческом зале, в Греческом зале, как им не стыдно
Ruslan
2025-01-01
Ничего странного я давно слыхал что власть имущих используют разную дрянь...Большая часть народа просто об этом не знает...
Ну и чё?
2025-01-02
Если вот эти 2 таланта на фото её....то её надо атпустить!09