Дочь Джалала Алиева задержана в Греции за наркотики

Mikaela Jav, она же Иззат ханым Джавадова задержана в Греции вместе с 12 другими лицами, сообщило 30 декабря греческое издание Newsit.

Она дочь Джалала Алиева давно живет в Лондоне с мужем, владея там солидной недвижимостью.

Как сообщил тот же источник, накануне греческие СМИ, Микаела — диджей из Лондона, арендовала виллу близ Афин для вечеринки.

В ходе рейда полиции было изъято большое количество наркотиков и 43 тысячи евро.

По данным издания Newsit, за два дня полиция получила сигнал о готовящейся вечеринке. Чтобы сохранить конфиденциальный характер собрания Микаела разослала онлайн-приглашения своим друзьям.

Рано утром в понедельник полиция провела рейд, задержав 13 человек, включая Микаелу.

На месте были обнаружены кокаин, таблетки экстази, ксанакс,каннабис, ЛСД, кетамин, метамфетамин и другие наркотики.

По утверждению полиции, в момент задержания участники мероприятия принимали наркотики. Часть из них была обнаружена на пульте диджея.

По сообщению мировых СМИ, 2 января суд Афин примет решение относительно дальнейшей судьбе задержанных.