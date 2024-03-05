"В Баку не хватает 600 автобусов"

Отмена маршрута № 134, соединяющего сады Фатмаи с Бакинским международным автовокзальным комплексом, подчеркивает сохраняющиеся проблемы, с которыми сталкивается система общественного транспорта в столице Азербайджана.

Решение, объявленное Агентством контроля за дорожным движением (AYNA), вызвано опасениями по поводу состояния автобусов, работающих на маршруте, которые считаются непригодными и находятся в неудовлетворительных условиях эксплуатации. Кроме того, появились жалобы относительно избыточности схем движения, перекрывающих маршруты 108A и 592.

В течение многих лет жалобы на общественный транспорт в Баку не утихали. Несмотря на бюджетные ассигнования на обновление парка, опасения сохраняются, а недавние изменения в законодательстве усугубляют проблемы. Резкий рост тарифов на такси после законодательных изменений в сочетании с переполненными автобусами усилил недовольство общественности.

В 2018 году президент Ильхам Алиев издал распоряжение об обновлении автобусного парка Баку, подчеркнув необходимость закупки и внедрения с 2015 по 2018 год более 300 современных автобусов.

Однако последние данные Государственного комитета статистики свидетельствуют о тревожной тенденции. Показатели импорта автобусов в январе-сентябре 2023 года указывают на резкое снижение по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, при этом финансирование сократилось на 87,1%, а количество автобусов - на 73,6%.

Жители, говорящие анонимно, жалуются на длительное время ожидания автобусов, на некоторых маршрутах задержки составляют 20-30 минут. Переполненность автобусов еще больше усугубляет разочарование, побуждая некоторых пассажиров выбирать такси, несмотря на финансовые трудности.

Отвечая на вопрос Turan, Агентство за контролем над дорогами (AYNA) признала поставку более тысячи новых автобусов за последние годы, но предупредила, что примерно 50% нынешнего парка старше 10 лет. Из 27 компаний-перевозчиков пассажиров, работающих в стране, лишь несколько соответствуют нормативным стандартам.

AYNA стремится модернизировать сеть общественного транспорта Баку для улучшения доступности, планируя оптимизировать маршруты и увеличить размер автопарка. В настоящее время в Баку работает около 180 маршрутов, при этом избыточность создает проблемы с эффективностью. Цель состоит в том, чтобы сократить количество маршрутов до 100 при одновременном повышении доступности общественного транспорта до 90%.

Эксперт по транспорту Эльмеддин Мурадлы в интервью Радио Азадлыг выделил системные проблемы, в том числе отсутствие государственных субсидий частным компаниям-перевозчикам, что усугубляет операционные проблемы. Мурадлы подчеркнул необходимость координации между компаниями-перевозчиками и вмешательства регулирующих органов для оптимизации эффективности маршрутов.

Несмотря на усилия по устранению недостатков, Баку сталкивается со значительным дефицитом автобусов, и, по оценкам Мурадлы, дефицит составляет примерно 600 автобусов против текущих потребностей.

Попытки связаться с Кабинетом министров и компаниями-перевозчиками для получения комментариев не увенчались успехом. Однако исторические тенденции свидетельствуют о том, что в прошлом компании-перевозчики стремились к уступкам и повышению тарифов в качестве потенциальных решений.