ВЭФ в Давосе нацелен на "Восстановление доверия" в условиях глобальных вызовов

ВЭФ в Давосе нацелен на "Восстановление доверия" в условиях глобальных вызовов

Всемирный экономический форум (ВЭФ) стартует в понедельник, 15 января в Давосе (Швейцария), Главной темой форума в этом году будет "Восстановление доверия". Мероприятие соберет лидеров различных секторов экономики для обсуждения важнейших глобальных проблем, включая проблемы безопасности, сотрудничества, искусственного интеллекта,энергетики. защиты природы и долгосрочных стратегий борьбы с изменением климата. Примечательно, что в повестке дня отсутствуют дискуссии о санкциях и военных конфликтах.

Ожидается, что в форуме примут участие 60 глав государств и правительств, а также более ста представителей бизнеса.

Предполагается, что одной из наиболее примечательных событий ВЭФ будет, запланированная на 17 января сесия "Какие новые усилия необходимы для подготовки систем здравоохранения ко многим предстоящим вызовам с учетом новых предупреждений Всемирной организации здравоохранения о том, что неизвестная "болезнь X" может привести к в 20 раз большему числу смертей, чем пандемия коронавируса?"

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров планирует принять участие в дискуссии "COP28 и дальнейший путь" 16 января. На сессии выступят такие ключевые фигуры, как исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри, генеральный директор ENGIE Group Кэтрин Макгрегор и Салли Базби из The Washington Post.

Традиционно на форме в Давосе ежегодно принимал участие президент Ильхам Алиев. Сейчас же самым высокопоставленным представителем Азербайджана на ВЭФ будет Микаил Джаббаров будет. Возможно Ильхам Алиев предпочел в связи с началом избирательной кампании досрочных президентских выборов сделать временный перерыв в международных мероприятиях.

Всемирный экономический форум, являющийся платформой для решения насущных глобальных проблем и поиска совместных решений, продлится с 15 по 19 января.