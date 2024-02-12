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(14 часов назад)
ВР: Нефтедобыча на АЧГ в прошлом году снизилась

ВР: Нефтедобыча на АЧГ в прошлом году снизилась

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

ВР: Нефтедобыча на АЧГ в прошлом году снизилась

BP опубликовала 12 февраля заявление в котором, сообщила о снижении в прошлом г. добычи нефти на блоке Азери-Чыраг-Гюнешли (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В 2023 г. общий объем добычи нефти на блоке АЧГ сократился по сравнению со 152 млн баррелей (20 млн т), добытыми в 2022 г. на 12,5% и составил приблизительно 133 млн баррелей или 18 млн т.

В отчете, опубликованном оператором проекта компанией BP Exploration (Caspian Sea) Limited, указано, что среднесуточная добыча на АЧГ за год составила 363 тыс баррелей. В эту цифру входят 23 тыс баррелей с платформы Чыраг, 96 тыс баррелей из Центрального Азербайджана, 86 тыс баррелей из Западного Азербайджана, 58 тыс баррелей из Восточного Азербайджана, 67 тыс баррелей из глубоководного Гюнешли и 33 тыс баррелей из Западного Чырага. К концу г. эксплуатация включала 137 нефтедобывающих, 45 водозаборных и 8 газонагнетательных скважин.

Акционеры проекта ACG сообщили об операционных расходах в размере $504 млн и капитальных затратах в размере $1,518 млрд.

Согласно отчету, проект АЧГ был завершен на 97% к концу г., при этом все необходимые подготовительные работы к добыче на АЧГ планируется начать в начале этого г..

Кроме того, в течение 2023 г. из АЧГ в газораспределительную сеть Азербайджана было передано в общей сложности 2 млрд м3 природного газа (в среднем 5,5 млн м3 в сутки).

Акционерами проекта АЧГ являются bp (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL (9,57%), INPEKS (9,31%), Ekvinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%) и ONGC Videsh (2,31%).

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