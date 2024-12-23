- Энергетика
- 23 декабрь 2024, 7:21
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Цены на нефть изменились разнонаправленно
Средняя цена на нефть сорта Azeri Light на базе контрактов CIF (учитываются расходы на транспортировку танкером и страховка нефти в период доставки по морю) понизилась на $0,55 (0,72%) по сравнению с позапрошлой неделей и составила $75,58 за баррель. Максимальная цена за этот период достигла $76,42 за баррель, а минимальная - $75 за баррель.
На прошлой неделе средняя цена на нефть Azeri Light на базе контрактов FOB (передается покупателю в Джейхане) составила $74,27 за баррель, что на $0,6 или 0,8% меньше. Максимальная цена составила $75,12 за баррель, а минимальная - $73,67 за баррель.
Средняя цена на нефть сорта URALS повысилась на $0,15 (0,25%) и составила $60,8 за баррель. Максимальная цена на URALS достигла $61,59 за баррель, а минимальная - $60,23 за баррель.
Средняя цена на эталонный сорт нефти Dated Brent не изменилась и составила $74,14 за баррель. Максимальная цена достигла $75 за баррель, а минимальная - $73,54.
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- 23 декабрь 2024 01:16
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