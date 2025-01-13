- Энергетика
- 13 январь 2025, 10:36
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Россия и Турция обсудили предотвращение рисков для энергетической безопасности
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении МИД России.
Согласно информации, 12 января в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины.
«Особое внимание уделено необходимости предотвращения действий, направленных на создание рисков для энергетической безопасности», - отмечается в сообщении.
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