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(16 часов назад)
Россия и Турция обсудили предотвращение рисков для энергетической безопасности
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Россия и Турция обсудили предотвращение рисков для энергетической безопасности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан провели телефонный разговор. Об этом говорится в сообщении МИД России.

Согласно информации, 12 января в ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями по международным и региональным проблемам, в том числе ситуации вокруг Украины.

«Особое внимание уделено необходимости предотвращения действий, направленных на создание рисков для энергетической безопасности», - отмечается в сообщении.

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