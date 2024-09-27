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(36 минут назад)
За 8 месяцев транзит газа РФ по Казахстану почти втрое превысил уровень 2023 г

За 8 месяцев транзит газа РФ по Казахстану почти втрое превысил уровень 2023 г

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

За 8 месяцев транзит газа РФ по Казахстану почти втрое превысил уровень 2023 г

Объем российского газа, который идет транзитом через Казахстан, резко вырос в этом году, сообщает министерство энергетики РК.

По данным ведомства, если за весь прошлый год было перевалено 1,28 млрд куб. м голубого топлива, то за 8 месяцев этого года — уже 3,5 млрд куб. м.

Казахстан наращивает газовый транзит из соседних стран, в том числе РФ, которая в этом году поставляет газ через казахстанскую ГТС в Узбекистан. Кроме того, через республику идет узбекистанский и туркменистанский газ в КНР.

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