Ведущие аналитические организации сообщают о значительном падении цен на газ в Европе, что свидетельствует не о разрешении энергетического кризиса в ЕС, а скорее о последствиях сокращения производства в отраслях, зависящих от газа. По данным Bloomberg, средняя цена на газ в Европе упала почти на 60% в 2023 году по сравнению с 2022 годом, при этом с начала 2024 года она снизилась еще на 12%.

Фьючерсы на газ на TTF hub, основной газовой бирже Европы в Нидерландах, торговались ниже 30 евро/МВтч, что эквивалентно менее чем 350 долларам за 1000 кубометров. Это означает десятикратное снижение по сравнению с пиковыми уровнями 2022 года. Несмотря на резкое похолодание и логистические проблемы в Красном море из-за нападений пиратов-хуситов, цены на газ продолжали снижаться, опустившись ниже 300 долларов за 1000 кубометров к концу января 2024 года.

Аналитики объясняют снижение цен на газ несколькими факторами, включая рекордные запасы газа в подземных хранилищах, стабильное производство энергии из возобновляемых источников (ВИЭ), особенно ветряных электростанций, и вялый экономический рост в еврозоне, снижающий спрос в крупных промышленных экономиках, таких как Германия.

Однако аналитики Bloomberg предупреждают о возможных последствиях. Сильная зависимость от возобновляемых источников энергии может привести к перебоям в подаче электроэнергии, а потеря российского газа из-за международных санкций вынуждает Европу конкурировать за более дорогой сжиженный природный газ (СПГ). Более того, потенциальное непродление контракта на транзит российского газа через Украину до конца 2024 года может еще больше осложнить газоснабжение, потребовав от Европы заменить примерно 17% своего газа.

Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщает о значительном снижении спроса на газ в ЕС за последние два года, достигнув уровней, невиданных с 1995 года. Шокирующе высокие цены на газ в 2022 году, до 2000 долларов за 1000 кубометров во время пика российско-украинской войны, вызвали значительную корректировку спроса, что привело к снижению потребления газа на 70 миллиардов кубометров в 2022 году и дополнительным 35 миллиардам кубометров в 2023 году.

Данные Евростата свидетельствуют о снижении промышленного производства в еврозоне на 6,8% с ноября 2022 по ноябрь 2023 года. Энергоемкие отрасли промышленности, включая металлургию, химическое производство, производство удобрений и стекольную промышленность, столкнулись с закрытием. Высокие процентные ставки Европейского центрального банка для сдерживания инфляции, достигающие более 4,5%, также повлияли на кредитование, создав неопределенные экономические перспективы до второй половины 2024 года.

Соединенные Штаты стали основным поставщиком газа в ЕС в 2023 году. Семь существующих терминалов сжиженного природного газа в США способны производить до 86 миллионов тонн СПГ в год, потенциально удовлетворяя потребности в газе Германии и Франции.

Инициативы в области возобновляемых источников энергии в европейских странах также способствовали снижению спроса на газ. В 2023 году было зафиксировано рекордное производство энергии ветра, при этом Германия лидировала с показателем 143 тераватт-часов. Португалия сосредоточилась на солнечной энергии, зафиксировав увеличение производства на 41%.

Российский эксперт Игорь Юшков предполагает, что снижение цен на газ в Европе связано с деиндустриализацией стран ЕС, а не с увеличением мощностей по использованию возобновляемых источников энергии. Хотя экспансия американского СПГ в ЕС может продолжиться, конкуренция с американским СПГ может оказаться сложной.

В заключение, в отчете Всемирного банка о перспективах глобальной экономики прогнозируется замедление глобального экономического роста третий год подряд, до 2,4%. Экономика еврозоны может вырасти только на 0,7% в 2024 году. Взаимосвязанная динамика экономического развития ЕС и потребления энергии подчеркивает восприимчивость региона к колебаниям цен на энергоносители из-за политических и коммерческих факторов.