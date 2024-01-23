Глава МИД Армении о том, что не устраивает Ереван на переговорах с Баку

Глава МИД Армении о том, что не устраивает Ереван на переговорах с Баку

Глава МИД Армении о том, что не устраивает Ереван на переговорах с Баку

Последняя редакция мирного договора, переданная Еревану из Баку, стала ударом по мирному процессу. Также ударом по мирным переговорам стало последнее интервью Ильхама Алиева. Об этом заявил во вторник глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции в Ереване.

Касаясь вопросов делимитации границы, Мирзоян сказал, что есть договоренность о новой встрече комиссий двух стран по делимитации. Ранее Азербайджан предложил использовать карты 1974-1990 гг и армянская сторона согласилась.

«Однако, в последнем интервью президента Азербайджана наблюдается отход от этого предложения самого Азербайджана», - сказал Мирзоян.

«Армения и Азербайджан должны признать территориальную целостность друг друга без каких-либо двусмысленностей и без формулировок, оставляющих место для разночтения. Граница должна быть делимитирована на основе карт, созданных полномочными органами СССР и имеющих прочную правовую основу. Новейшими картами, отображающими эту реальность, являются карты 1974-78 гг.

Экономические и транспортные коммуникации должны быть разблокированы на основе принципа суверенитета, суверенитета, юрисдикции, равенства и взаимности», - отметил Мирзоян.

Он сообщил, что Армения дважды передавала Азербайджану карты минных полей, хотя азербайджанская сторона жаловалась, что они не точны.

В настоящее время соответствующие органы Армении проводят работу, чтобы получить данные «о возможных новых минах». Ереван передаст эти данные Баку в случае «конструктивном подхода и укрепления доверия между сторонами». Однако на этот раз это нужно делать через международных партнеров, добавил Мирзоян.

Во время встреч на высоком и высшем уровнях Еревану и Баку удалось прийти к взаимному согласию по некоторым формулировкам текста мирного договора. «Но есть ряд ключевых вопросов, по которым есть разница в подходах», – подчеркнул глава МИД Армении.

Министерства иностранных дел Армении и Азербайджана поддерживают прямую связь. Прямая связь налажена также и между администрациями лидеров Армении и Азербайджана и рядом других структур двух стран, - отметил Мирзоян.

«Складывается впечатление, что в Азербайджане нет политической воли идти на урегулирование. Как раз наоборот, есть стремления предъявить требования к Армении. Мы тверды в своей позиции и границы должны быть в том виде, в каком они были в период СССР. Армения пойдет в этом вопросе до конца», - заключил Мирзоян.