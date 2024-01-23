Будет ли построено за 8 лет 50 станций метро в Баку? "Это невозможно"
Дилемма метро "Хырдалан": Проблемы городского планирования вырисовываются в Генеральном плане Баку
На днях был обнародован Генеральный план (ГП) Баку. ГП предусматривает расширение сети метро. Амбициозный план предусматривает увеличение до 2040 года количества станций метро с нынешних 25 до 46. Однако отсутствие в списке новых станций метро такого густонаселенного района как Хырдалан, вызвало полемику. споры возникают из-за заметного
Первоначально сообщалось, что в раздел ГП «Метро» включен и Хырдалан, что привело к повышенным ожиданиям жителей поселка. Однако затем официально было объявлено, что до 2040 года строительство линии метро до Хырдалана не планируется. Государственный комитет по градостроительству и архитектуре в разъяснении для Turan сослался на технические проблемы, которые пока не позволяют строить станцию. В частности было сказано: «Хырдалан густонаселенная территория и строительство линии метро может сопровождаться крупномасштабным сносом жилья».
Эксперт по вопросам транспорта Эльмаддин Мурадлы, подчеркивая важность общественного транспорта в удовлетворении потребностей региона, заявил, что Хырдалан должен находиться в центре сети метро. В интервью Радио «Азадлыг» он подчеркнул, что Хырдалан в короткие сроки превратился в большой населенный пункт, так как жители, выселенные из центра Баку, направились туда из-за того, что там более доступные цены на жилье. Большинство из них связаны с Баку - они приезжают в город на работу и на учебу.
В связи с этим эксперт подчеркивает важность общественного транспорта и считает необходимым подключить Хырдаланы к железнодорожной сети, отмечая, что это сократит заторы.
Он признает существование проблемы, связанной с незаконными постройками и необходимостью сноса значительного количества незаконных построек. Однако он убежден, что соединение Хырдалана со станцией «Автовокзал» и даже продление ее до Масазира осуществимо.
Предлагая альтернативный подход, Мурадлы предлагает рассмотреть возможность строительства надземной станции метро вдоль планируемой магистрали из Баку в Сумгайыт. Он бросает вызов общепринятому представлению о том, что все станции метро должны быть подземными, указывая на международные примеры, где успешно функционируют надземные метро.
На фоне дебатов судьба метро в Хырдалане остается неопределенной, зависящей от решения проблем городского планирования, политической воли и поиска прагматичных альтернатив, которые сбалансируют потребности развития с логистическими сложностями.
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Общество
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- 24 январь 2024, 16:57
В ближайшие сутки в Баку и на Апшероне осадки не ожидаются. Сохранится холодная погода. Ветер юго-западный умеренный ветер. Температура воздуха ночью и днем будет 0 -2 мороза.
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1 отзыв
Patriot
2024-01-23
Чем вкладывать миллиарды в бесконечное расширение дорог, лучше направить все усилия на скорейшую реализацию существующего плана строительства метро, это поможет существенно решить проблему "пробок". В первую очередь, необходимо продолжить линию от Ичери шехер до Патамдарта, а также довести фиолетовую линию до Зимнего Бульвара. Это позволит более или менее разгрузить центральные улицы. Одновременно разделить станции 28мая и Дж.Джаббарлы, чтобы уменьшить интервалы движения поездов.