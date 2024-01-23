Три человека пострадали при взрыве на военном заводе «Араз»

Пострадавшие на военном заводе в Ширване доставлены в городскую больницу

Трое мужчин, пострадавших в результате сегодняшнего взрыва на военном заводе в Ширване были госпитализированы в городскую больницу, сообщило Объединенное управление территориальными медицинскими подразделениями (ОУТМП).

У мужчины 1992 г.р диагностирована «смятая- рванная рана» левой руки, 2001 г.р. – порез на лбу, 1999 г. - баротравма. Им оказывается необходима медицинская помощь, отметили в ОУТМП.

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Три человека пострадали при взрыве на военном заводе «Араз»

Три человека пострадали в результате взрыва 23 января около 15:00 на заводе ООО «Араз» Министерства оборонной промышленности Азербайджана в городе Ширван, сообщила пресс-служба генеральной прокуратуры Азербайджана.

Согласно первичным данным, телесные повреждения различной степени получили три человека – Бабаев Эльчин Джахангир оглу, 1992 г.р., Мурадов Исмаил Интигам оглу 2001 г. р. И Иманов Мухаммед Ильхам оглу 1999 г.р.

Сотрудники прокуратуры осматривают место происшествия, осуществляются другие необходимые процессуальные действия.

Предполагается, что причиной взрыва стал удар по минометному снаряду калибра 120 мм в одном из цехов предприятия.

По факту в Ширванской городской прокуратуре ведется расследование.