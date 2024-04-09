Центробанк Азербайджана предупредил Rabitabank
Центробанк Азербайджана предупредил Rabitabank
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) издал обязательное к исполнению распоряжение в отношении ОАО Rabitabank в связи с совершенствованием внутренних процедур.
Об этом говорится в сообщении ЦБА.
Согласно информации, данный шаг руководствуется требованиями статьи 47 Закона "О банках" в связи с нарушением нормы максимального размера кредитного риска по требованию необеспеченного кредита заемщиком или группой связанных с друг другом заемщиков.
Указанное нарушение не представляет угрозы для финансовой устойчивости банка.
Отмечается, что соответствующее нарушение будет устранено в кратчайшие сроки и в будущем не должно быть повторения аналогичных случаев. Центробанк считает, что данное нарушение не представляет угрозы финансовой устойчивости банка.
ОАО Rabitabank создано в 1993 году и входит в топ-10 банков Азербайджана по объему активов.
Rabitabank увеличил в 2023 году активы на 19,2% - до 1 млрд 138,45 млн манатов.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года составил 721,159 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 18%). При этом объем потребительских кредитов оценивается в 239,634 млн манатов (рост на 16,5%), бизнес-кредитов – 345,405 млн манатов (рост на 13,1%), кредитования операций с недвижимостью – 136,12 млн манатов (рост на 36,3%).
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