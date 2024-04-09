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(3 минуты назад)
Центробанк Азербайджана предупредил Rabitabank

Центробанк Азербайджана предупредил Rabitabank

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Центробанк Азербайджана предупредил Rabitabank

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) издал обязательное к исполнению распоряжение в отношении ОАО Rabitabank  в связи с  совершенствованием внутренних процедур.

Об этом говорится в сообщении ЦБА.

Согласно информации, данный шаг руководствуется требованиями статьи 47 Закона "О банках" в связи с нарушением нормы максимального размера кредитного риска по требованию необеспеченного кредита заемщиком или группой связанных с друг другом заемщиков.

Указанное нарушение не представляет угрозы для финансовой устойчивости банка.

Отмечается, что соответствующее нарушение будет устранено в кратчайшие сроки и в будущем не должно быть повторения аналогичных случаев. Центробанк считает, что данное нарушение не представляет угрозы финансовой устойчивости банка.

ОАО Rabitabank создано в 1993 году и входит в топ-10 банков Азербайджана по объему активов.

Rabitabank увеличил в 2023 году активы на 19,2% - до 1 млрд 138,45 млн манатов.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2023 года составил 721,159 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2022 года на 18%). При этом объем потребительских кредитов оценивается в 239,634 млн манатов (рост на 16,5%), бизнес-кредитов – 345,405 млн манатов (рост на 13,1%), кредитования операций с недвижимостью – 136,12 млн манатов (рост на 36,3%).

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