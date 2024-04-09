Счетная палата выявила в Азербайджане финансовые нарушения на миллионы долларов
Счетная палата выявила в Азербайджане финансовые нарушения на миллионы долларов
Счетная палата Азербайджана опубликовала свой годовой отчет за 2023 год, в котором выявила финансовые нарушения в общей сложности на 562,5 млн манатов. Из них 103,2 млн манатов - ущерб, нанесенный госбюджету. Эти выводы говорят о неэффективном управлении финансами и масштабах должностных преступлений.
Среди множества нарушений, описанных в отчете, - случаи несоблюдения процедур закупок и чрезмерного расходования государственных средств, что приводит к завышению стоимости закупаемых товаров и услуг. В этой связи Счетная палата предприняла беспрецедентный шаг, направив материалы, касающиеся определенных государственных учреждений, в правоохранительные органы для дальнейшего расследования и возможного судебного преследования.
Экономист Натиг Джафарли в интервью Радио Азадлыг забил тревогу, предупредив, что нынешние возможности и мандат Счетной палаты явно недостаточны для проведения тщательных и всесторонних проверок государственного бюджета, который превышает 30-35 млрд манатов. Джафарли выступает за радикальный пересмотр структуры и полномочий палаты, подчеркивая необходимость расширения кадровых и следственных полномочий для эффективного искоренения системной коррупции и финансовых нарушений.
Однако член Комитета по экономической политике Милли Меджлиса Вахид Ахмедов настроен более оптимистично. Он утверждает, что за последние годы Счетная палата добилась значительных успехов в расширении своей компетенции и проведении тщательных проверок в различных секторах экономики. Ахмедов подчеркивает роль палаты в раскрытии финансовых правонарушений и ее активный подход к передаче дел в правоохранительные органы для принятия дальнейших мер.
Тем не менее, несмотря на усилия палаты в борьбе с коррупцией, критики, такие как Фуад Гахраманлы из Партии Народного Фронта Азербайджана, утверждают, что эти разоблачения лишь видимая часть казнокрадства и взяточничества, процеветающего в эшелонах власти. Гахраманлы утверждает, что власти манипулируют антикоррупционными мерами, чтобы создать иллюзию подотчетности, одновременно защищая высокопоставленных чиновников от проверок и наказания.
Натиг Джафарли разделяет это мнение, сетуя на отсутствие подотчетности и прозрачности после выводов Счетной палаты. Джафарли ставит под сомнение эффективность палаты как независимого надзорного органа, ссылаясь на отсутствие конкретных мер, принятых в отношении лиц, причастных к финансовым правонарушениям. Без надежных механизмов правоприменения и институциональной независимости усилия палаты по защите государственных средств и обеспечению финансовой целостности по-прежнему сдерживаются бюрократической инерцией и политическим вмешательством.
Обнаруженные Счетной палатой нарушения указывают на необходимость системных реформ и усиления подотчетности для борьбы со взяточничеством и восстановления общественного доверия к государственным институтам. Только благодаря согласованным усилиям по повышению прозрачности, усилению надзора со стороны регулирующих органов и поддержанию верховенства закона Азербайджан может проложить путь к более подотчетному и справедливому будущему для своих граждан.
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