Иранский банк в Баку за квартал получил прибыль около 3 миллионов манатов
Иранский банк в Баку за квартал получил прибыль около 3 миллионов манатов
Бакинский филиал Национального банка Ирана обнародовал финансовые показатели по итогам I квартала 2024 года.
В январе-марте кредитная организация получила прибыль в размере 2,5 миллиона манатов.
Это в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.
Активы банка Ирана на начало апреля текущего года составили на 12,2% больше, чем на начало апреля прошлого года - 114,8 млн манатов, в том числе чистый кредитный портфель на 62,1% меньше – 3,2 млн манатов. Обязательства Бакинского филиала составили 71,2 млн манатов (на 10,4% больше), депозитный портфель-35,6 млн манатов (в 2,85 раза больше), балансовый капитал-43,6 млн манатов (на 15,1% больше), уставный капитал-73,6 млн манатов (не изменился).
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