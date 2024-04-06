Иранский банк в Баку за квартал получил прибыль около 3 миллионов манатов

Иранский банк в Баку за квартал получил прибыль около 3 миллионов манатов

Бакинский филиал Национального банка Ирана обнародовал финансовые показатели по итогам I квартала 2024 года.

В январе-марте кредитная организация получила прибыль в размере 2,5 миллиона манатов.

Это в 4 раза больше, чем за тот же период прошлого года.

Активы банка Ирана на начало апреля текущего года составили на 12,2% больше, чем на начало апреля прошлого года - 114,8 млн манатов, в том числе чистый кредитный портфель на 62,1% меньше – 3,2 млн манатов. Обязательства Бакинского филиала составили 71,2 млн манатов (на 10,4% больше), депозитный портфель-35,6 млн манатов (в 2,85 раза больше), балансовый капитал-43,6 млн манатов (на 15,1% больше), уставный капитал-73,6 млн манатов (не изменился).